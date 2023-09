La saison finale de Top Boy sort sur Netflix 12 ans après son lancement, à quelle heure ?

La série britannique Top Boy se conclue sur Netflix ce jeudi 7 septembre 2023. Mais à partir de quelle heure voir le final de la série co-produite par Drake ?

Cela fait 12 ans que les fans attendent ce moment. La série britannique Top Boy prend officiellement fin ce jeudi 7 septembre 2023. Les derniers épisodes qui viennent conclure les aventures de Dushane Hills seront mis en ligne sur Netflix à partir de 9h01. Il faut donc avoir un abonnement à la plateforme de streaming pour savourer ce final.

Top Boy est une série télévisée britannique qui suit le quotidien de dealers avides de pouvoir et d'argent et d'un jeune escroc à Londres. Au casting, la série a révélé Ashley Walters dans le rôle de Dushane, Micheal Ward dans celui de Jamie, et Kano dans celui de Sully.

12 ans d'attente entre le début et la fin de la série

La production de Top Boy a été particulière. Composée de cinq saisons, celles-ci seront sorties sur 12 ans. La première saison a débuté sa diffusion en 2011 sur la chaîne britannique Channel 4. Une seconde saison est diffusée deux ans plus tard, avant que la série ne soit annulée. Cependant, le rappeur Drake, grand fan de la série, en a décidé autrement.

Avec son impulsion, une saison 3 (considérée comme la première par Netflix qui relance la série) sort sur la plateforme de streaming en 2019, suivie d'une quatrième saison en 2022 et d'une cinquième (ou troisième si l'on se fie au décompte de Netflix), ce jeudi 7 septembre 2023. Celle-ci a été annoncé comme la dernière de la série et viendra conclure définitivement les intrigues de nos personnages.