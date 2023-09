La série One Piece fait un carton, mais est-ce assez pour garantir une saison 2 ?

Sortie il y a une semaine sur Netflix, la série live One Piece a réalisé un très fort démarrage à travers le monde, sans toutefois battre les records d'autres séries de la plateforme.

Cela fait une semaine que la série One Piece hisse fièrement son drapeau sur Netflix. Sortie le 31 août 2023, la série a déjà réalisé de jolis scores d'audiences pour sa première semaine de mise en ligne. L'adaptation en prises de vue réelles du manga d'Eiichiro Oda a cumulé 18,5 millions de vues (pour un total de 140 millions d'heures de visionnage pour une série de 7h34) en six jours seulement, selon les chiffres publiés par la plateforme de streaming. Elle est également en tête des séries les plus regardées du moment dans le monde entier, et notamment en France.

Si les chiffres sont impressionnants, ils ne battent aucun record pour le moment. Si l'on compare avec Mercredi, énorme succès de l'année 2022, One Piece n'arrive pas à se hisser à son niveau. Pour rappel, Netflix annonçait que la série portée par Jenna Ortega avait cumulé 341 millions d'heures de visionnages sur sa première semaine de sortie. A l'époque, la plateforme de streaming ne partageait pas les chiffres en "vues" (c'est à dire le visionnage complet), mais la newsletter Netflix and chiffres se prêtait déjà à cette conversion à cette époque : Mercredi avait enregistré 50,6 millions de vues en seulement cinq jours, un score bien plus élevé que l'adaptation de l'oeuvre d'Eiichiro Oda. En comparaison, Squid Game était également à des chiffres encore plus stratosphériques, soit 571,76 millions heures visionnées en une semaine à peine.

Une saison 2 attendue

Quoi qu'il en soit, les chiffres de la série One Piece sont très bons et ne devraient pas l'empêcher de décrocher une saison 2. Mais un défi se pose désormais à Netflix : rallier un public qui n'est pas fan du manga. A ce titre, les chiffres des prochaines semaines seront parlant. A priori, les fans de l'oeuvre d'Oda ont binge-watché la série dès sa semaine de sortie. Si la série en live action poursuit son ascension, cela signifiera que la série a réussi à séduire un public plus large. Ce qui serait une victoire pour cette série qui aurait coûté au total 144 millions de dollars.