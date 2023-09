Un acteur de la série "Mercredi" aurait été viré après des accusations d'agressions sexuelles

Percy Hynes White, qui incarne Xavier Thorpe dans la série "Mercredi", aurait été écarté de la série Netflix après avoir été accusé d'agressions sexuelles.

C'est un visage majeur de "Mercredi" qui ne serait pas à l'affiche de la série Netflix pour la saison 2. Percy Hynes White, qui jouait Xavier Thorpe (et l'un des intérêts romantiques de l'héroïne), aurait été viré de la série. C'est en tout cas ce qu'affirme le Daily Mail, citant une source proche de la famille. De son côté, Netflix n'a pas confirmé l'information, assurant qu'aucune décision concernant le casting de la série n'est prise tant que la grève des acteurs à Hollywood se poursuit.

L'acteur canadien de 21 ans fait l'objet d'accusations d'agressions sexuelles depuis le mois de janvier. Une première victime présumée avait pris la parole le 19 janvier 2023 sur les réseaux sociaux, affirmant que l'interprète de Xavier dans "Mercredi" organisait "des soirées avec ses amis et invitait explicitement des femmes qu'ils pensaient sexy afin de les rendre suffisamment ivres pour avoir des relations sexuelles avec elles." D'autres témoignages ont suivi, accusant le comédien de violences sexuelles.

Percy Hynes White dément

Percy Hynes White a nié ces accusations en juin dernier, affirmant que les "rumeurs sont fausses" sur Instagram. "Je ne peux pas accepter que l'on me dépeigne comme quelqu'un de vicieux ou compromettant de manière criminelle la sécurité des gens. Ces accusations sont infondées et blessantes, et peuvent créer de la défiance envers de vrais victimes".

La saison 2 de "Mercredi" n'a pour le moment pas de date de sortie. Comme tous les autres programmes de la plateforme de streaming, la production de la série, créée par Tim Burton et ayant révélé Jenna Ortega au grand public, est mise à l'arrêt par la grève des acteurs et des scénaristes qui frappe Hollywood depuis le printemps. Rappelons toutefois qu'il s'agit de la troisième série la plus vue de tous les temps de Netflix.