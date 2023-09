"Ça prend aux tripes" : les abonnés de Netflix qui ont découvert ce thriller sont captivés par son histoire renversante

Famille emprisonnée, enquête prenante... Les abonnés de Netflix ont découvert une nouvelle série haletante sortie cette semaine sur la plateforme de streaming.

Chaque semaine, Netflix propose des nouveautés pour ses abonnés. Et parfois, certaines productions internationales qui ne sont pas nécessairement des blockbusters réussissent à attirer la curiosité des spectateurs. Face au mastodonte One Piece, véritable blockbuster du moment, une mini-série allemande sortie le 7 août 2023 a réussi à tirer son épingle du jeu et à s'imposer comme l'un des programmes phares du moment.

Certains abonnés de Netflix ont ainsi plébiscité cette nouvelle série, "Chère petite", sur les réseaux sociaux. Et autant dire qu'ils ne manquent pas d'éloges sur ce thriller qui "prend aux tripes", comme l'écrit l'un d'entre eux. Un utilisateur du réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, la qualifie même de "dinguerie", en déplorant que l'intrigue développée dans la série soit "arrivé à plein de femmes".

Un autre conseille fortement "Chère petite" aux "amateurs d'enquêtes, de thrillers et de mystère", qui propose "un scénario haletant, psychologique et addictif". Si la série comporte six épisodes, une "Twittos" qualifie le premier de "très bon. L'intrigue de cette disparition est captivante ! Le seul défaut, c'est que c'est trop court."

Les internautes ne sont pas les seuls à faire l'éloge de la série, puisque les médias n'ont pas manqué d'en faire des critiques positives. Pour Télérama, la série tisse "un labyrinthe dont on ne veut pas sortir", qualifiant le programme d'"ambitieuse et atypique". De son côté, Allociné salue "une enquête menée tambour battant et une série de rebondissements qui vient même questionner le véritable rôle des victimes".

"Chère petite" est un thriller psychologique dans la même veine que les films "Room" ou "Gone Girl". Elle est inspirée du roman écrit par l'écrivaine Romy Hausmann en 2021 et lui aussi plébiscité par les lecteurs. On y suit Lena, une mère de famille emprisonnée avec ses enfants par son mari. Le jour où elle réussit à se libérer de son ravisseur, elle est victime d'un accident de voiture et se réveille à l'hôpital avec sa fille. À son réveil, elle se retrouve face à une autre enquête non résolue... Pour découvrir cette enquête en six épisodes, rendez-vous sur Netflix !