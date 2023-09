Une histoire vraie sordide a inspiré la série "Dévoré par les flammes" sur Netflix

Après La Casa de Papel, Úrsula Corberó joue le rôle principal du dernier thriller sulfureux de Netflix. Celle-ci s'inspire d'un véritable fait divers, plus connu sous le nom "Crimen de la Guardia Urbana".

Il n'est pas rare que les faits divers inspirent les plateformes de streaming pour la production de leurs programmes. "Dévoré par les flammes" est le dernier en date. Cette mini-série espagnole est diffusée sur Netflix depuis le 8 septembre 2023. Il s'agit de l'adaptation à l'écran d'un récent fait divers, plus connu sous le nom de "Crimen de la Guardia Urbana" (que l'on peut traduire littéralement "crime de la police municipale") survenu en Catalogne en 2017.

Dans la série Netflix, Úrsula Corberó (connue pour avoir joué Tokyo dans "La Casa de Papel") incarne l'un des principaux protagonistes de cette affaire, Rosa Peral. Le 4 mai 2017, le corps calciné de l'agent de la police municipale de Barcelone Pedro Rodriguez est retrouvé dans une voiture près de la réserve de Foix, en Catalogne. Sa compagne Rosa Peral, ainsi que son amant Albert López (joué par Quim Gutiérrez dans la série), sont tous les deux accusés d'avoir tué Rodriguez le 1er mai 2017, avant de cacher son corps dans le coffre de sa voiture et de le brûler.

Les deux accusés condamnés

Le procès de Rosa Peral et Albert López a lieu le 3 février 2020. La première accuse son amant d'avoir tué Rodriguez par jalousie, López accuse sa compagne d'avoir tué la victime lorsque cette dernière a tenté de l'attaquer. Pour l'accusation enfin, il s'agissait d'un meurtre prémédité. Quelques semaines après l'ouverture du procès, Peral et López sont reconnus coupable du meurtre et sont condamnés respectivement à 25 et 20 ans de prison. Peral aurait écopé de cinq ans supplémentaire car elle a été reconnue coupable du meurtre de son compagnon, alors que Lopez n'avait aucun lien présumé dit "de parenté" avec la victime. L'enquête est librement réinterprétée par Netflix dans la mini-série "Dévoré par les flammes", actuellement disponible sur Netflix.