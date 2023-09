A quelle heure voir la série "Tapie" avec Laurent Lafitte sur Netflix ?

La série événement qui revient sur l'histoire de Bernard Tapie sort ce mercredi 13 septembre sur Netflix. Mais à partir de quelle heure découvrir les sept épisodes ?

C'est l'une des séries événements du mois de septembre. "Tapie" sort ce mercredi 13 septembre sur Netflix. Dans cette mini-série en sept épisodes, Laurent Lafitte incarne Bernard Tapie, homme d'affaires et ancien homme politique français dont la carrière a été entachée par plusieurs affaires judiciaires. Si l'existence de cette série a été critiquée par les proches de Bernard Tapie, elle sort bel et bien ce mercredi à partir de 9h01 sur la plateforme de streaming.

La série "Tapie" a une ambition certaine : résumer en seulement sept épisodes les 1001 vies de Bernard Tapie, qui a été tour à tour homme d'affaires, homme politique mais également animateur de télévision et patron de l'OM, avant d'être touché par plusieurs affaires judiciaires. Au casting, Laurent Lafitte se fond dans le rôle-titre (et la ressemblance est parfois bluffante sur les images de promotion), et donne la réplique à Joséphine Japy (Dominique Tapie), Sylvain Jouret, Camille Chamoux ou encore Fabrice Luchini.

Une série qui fait polémique avant sa sortie

Avant même sa sortie, la série "Tapie" était au coeur de la polémique. Bernard Tapie, décédé le 3 octobre 2021, avait exprimé, de son vivant, son désaccord face à un tel projet. "Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'il y ait des documentaires, c'est autre chose, mais emprunter mon nom, c'est un peu lourd", avait-il déclaré dans les colonnes de Var Matin, en 2021. Tristan Séguéla, scénariste et réalisateur de la série, lui aurait répondu que son accord n'était pas nécessaire, refusant également que son fils soit associé au projet.

Lors de la promotion de la série sur les réseaux sociaux, Netflix a notamment qualifié Bernard Tapie "d'arnaqueur", avant de retirer ses termes de ses campagnes publicitaires. Là encore, la famille Tapie a explicitement exprimé son désaccord. Sa fille, Sophie Tapie, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer la série : "Il n'y a plus de limite à l'irrespect", avait-elle écrit. Laurent Lafitte a tenu à répondre aux critiques, affirmant que la famille ne "peut pas critiquer [...] parce qu'il n'ont pas encore vu" la série.