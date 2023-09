Gen V : une série de super-héros trash qui plaira aux fans de The Boys

Le spin-off de la série "The Boys" sort sur Prime Video ce vendredi 29 septembre 2023. On a vu les trois premiers épisodes de "Gen V", voici notre critique.

Les "supes" sont de retour. Les fans de "The Boys" peuvent découvrir son spin-off, "Gen V", à partir de ce 29 septembre 2023. Prime Video met en ligne les trois premiers épisodes de la saison ce vendredi, avant de proposer un épisode par semaine. L'internaute a pu voir les trois premiers épisodes, voici notre critique sans spoilers.

Les trois premiers épisodes de "Gen V" plairont assurément aux fans de la série mère. Tous les éléments qui font l'ADN de "The Boys" sont réunis pour un cocktail toujours détonnant : explosions d'hémoglobine, scènes sexuelles graphiques, dépravation et irrévérences sont au menu.

La différence majeure avec la première série est son univers : on suit ici une nouvelle génération de super-héros qui se forme à l'université Godolkin. Le style de "The Boys" est donc calqué sur des thématiques qui parleront aux plus jeunes, à savoir la quête de popularité ou de bonnes notes. La série explore ainsi de nombreuses thématiques plus intimes à travers les pouvoirs de chacun et chacune. "Gen V" a assurément des choses à raconter, mais rien de bien original pour tous ceux qui sont familiers des teen series.

Un premier épisode réussi

Le premier épisode est diablement efficace pour poser les personnages, les enjeux de chacun, l'outrance et les intrigues de cette première saison. Les fans de "The Boys" seront assurément ravis par les références et les caméos, quand les autres pourront tout de même comprendre ce qu'il se passe. Néanmoins, si le premier épisode est explosif et surprenant, les deux suivants sont plus ronronnant et moins funs.

Si vous aimez "The Boys", vous aimerez sans aucun doute "Gen V". Si vous ne connaissez pas (encore) cet univers, laissez tout de même une chance à cette série qui a des qualités indéniables pour offrir un bon divertissement hebdomadaire. Nous, on attend de voir si la série trouve son rythme de croisière.