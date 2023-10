En seulement trois épisodes, elle a conquis le public : voici la série de super-héros à ne pas rater en ce moment

Une série de super-héros sanglante, mais addictive, fait sensation en streaming depuis la mise en ligne de ses trois premiers épisodes, vendredi 29 septembre.

La rentrée a été riche pour les abonnés de plateformes de streaming avec plusieurs sorties qui ont fait sensation. Mais depuis ce vendredi 29 septembre, il y a une série qui trône en tête des programmes les plus vus sur Prime Video à travers le monde et qui a totalement séduit les internautes. Et seuls trois épisodes sont sortis pour le moment.

Les abonnés d'Amazon attendent désormais de découvrir le quatrième épisode de "Gen V". Cette série de super-héros était attendue au tournant par les spectateurs, puisqu'il s'agit d'un spin-off de la série à succès "The Boys", sortie en 2019. Cette fois, ce sont des apprentis héros aux nombreux traumatismes que l'on suit dans leurs études, qui doivent évidemment se dérouler sans accroc. Selon Flixpatrol, la série trône en tête des programmes les plus vus sur la plateforme de streaming Prime Video dans 79 pays.

Sans surprise, ce nouveau programme est aussi irrévérencieux que son grand frère déjà trash à souhait, ce qui n'a pas été pour déplaire aux abonnés qui ont découvert les trois premiers épisodes. "On a eu le droit à trois premiers épisodes super intéressants , toujours aussi sanglant, les personnages sont cools, l'intrigue annonce du lourd", écrit l'un des utilisateurs de X.

Un autre écrit avoir "adoré" et s'être "direct attaché à tous les personnages". "Gen V est toujours aussi trash et critique envers la société", salue, de son côté, une utilisatrice du réseau social d'Elon Musk.

Attention toutefois, "Gen V", comme "The Boys" avant elle, n'est pas une série accessible à un large public. Sanglante, violente, critiquant les dérives capitalistes de la société ou l'adoration de ses héros, très explicite et subversive, elle est déconseillée aux moins de 18 ans par la plateforme de streaming d'Amazon.

Seuls trois épisodes sont pour le moment disponibles au visionnage. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque vendredi, pour un final programmé le 3 novembre 2023 sur Prime Video.