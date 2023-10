Cette grosse erreur dans la nouvelle saison de Lupin que seuls les fans parisiens ont remarquée

Lupin caracole en tête des programmes les plus vus de Netflix depuis son retour, jeudi dernier. Mais une grosse erreur s'est glissée dans le premier épisode, et très peu de personnes l'ont remarquée.

Depuis son retour sur Netflix ce jeudi 5 octobre, "Lupin" domine les audiences de Netflix. La production française portée par Omar Sy est actuellement la série la plus vue à travers le monde. Les fans ont ainsi répondu présent pour dévorer les nouveaux épisodes de la saison 3, qui mettent en scène de nouveaux braquages pour le cambrioleur en fuite.

Si les médias étaient plus mitigés sur la qualité de cette troisième partie de "Lupin", les fans se sont totalement laissés séduire par ce retour tant attendu du célèbre gentleman cambrioleur. A tel point que tous n'ont pas remarqué une incohérence présente dès le premier épisode de cette nouvelle saison.

Il faut être un habitué du métro parisien pour le remarquer. Au cours d'une scène située au début de l'épisode 1, on peut apercevoir Assane Diop entrer dans la station Trocadero. Celle-ci est desservie par les lignes 6 et 9 uniquement, qui ne sont pas automatiques.

Une ligne de métro peut en cacher une autre

Mais lorsque le personnage arrive sur le quai, les usagers du métro de la capitale ont pu remarquer qu'il ne s'agit d'aucune de ces lignes : sur le réseau social X, quelques utilisateurs attentifs ont remarqué qu'il s'agissait d'un quai de la ligne 14, reconnaissable par sa couleur violette et son fonctionnement automatique. D'autant plus que le personnage arrive à l'arrêt Pyramides, desservi uniquement par les lignes 7 et 14.

Une petite erreur qui amusera les Parisiens mais qui n'entache pas le souci du détail de la série quand il s'agit de tourner dans des décors réels. "Lupin" est en effet régulièrement tourné dans de véritables quartiers de la capitale.

Dans cette troisième saison, on peut notamment apercevoir des lieux emblématiques de la ville, comme l'Arc de Triomphe, le cimetière du Père Lachaise, la Place Vendôme ou encore l'Arc de Triomphe.