"LOL qui crie, sort" sur Prime Video : la date et le casting révélé

D'anciens candidats de l'émission "LOL : qui rit sort" sont bientôt de retour pour une nouvelle version de l'émission où les candidats n'ont ni le droit de rire, ni de crier.

Attention, nouvelle règle. Vous connaissez LOL : Qui rit, sort ? Prime Video sort très prochainement un nouveau concept dérivé de son émission phénomène comique spécialement pour Halloween, LOL : Qui crie, sort ! Dans cette édition spéciale, les participants n'auront toujours pas le droit de rire, au risque d'être éliminé, mais n'auront pas non plus le droit de crier (de peur). D'autant plus que tout sera fait pour les terroriser.

La plateforme de streaming d'Amazon a dévoilé le trailer de l'émission, toujours emmenée par Philippe Lacheau, ce lundi 9 octobre 2023. L'occasion de découvrir également le casting de cette édition spéciale, composée uniquement de stars qui ont déjà participé une fois à l'émission comique.

Au casting de cette nouvelle édition, on retrouve donc l'humoriste Hakim Jemili, l'actrice Audrey Fleurot, l'actrice et humoriste Fadily Camara, l'humoriste Bérengère Krief, l'humoriste Ahmed Sylla, l'acteur et humoriste Kyan Khojandi, l'actrice et chanteuse Camille Lellouche, et le comédien Gérard Darmon.

Deux salves d'épisodes et 150 000 euros

Les fans de LOL : Qui rit, sort ! n'auront pas longtemps à patienter avant de découvrir cette nouvelle édition, puisque les trois premiers épisodes seront visibles sur Prime Video à partir du 26 octobre 2023. Il faudra ensuite patienter le 2 novembre avant de voir les deux derniers, et donc découvrir le gagnant de la saison.

La personnalité qui sera sacrée gagnant de LOL : Qui crie, sort ! remportera 150 000 euros. Cette somme sera reversée à une association de son choix. Notons que cette somme d'argent est bien supérieure à celle des éditions précédentes : pour les deux premières saisons, les deux gagnants remportaient chacun 25 000 euros à reverser, tandis que le gagnant de la saison 3, Pierre Niney, a remporté 50 000 euros pour son association.

Blanche Gardin avait d'ailleurs décrié le concept de l'émission, affirmant qu'on lui avait proposé 200 000 euros pour partici per à l'émission "quand l'association caritative de [s]on choix remporterait, elle, 50 000 euros, c'est-à-dire quatre fois moins, et encore, seulement si [elle] gagne".