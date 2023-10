"D'argent et de sang" sur Canal+ : pourquoi il ne faut absolument pas rater cette série

Vincent Lindon, Niels Schneider et Ramzy Bedia sont au casting de la nouvelle série Canal+ événement, diffusée à partir de ce lundi 16 septembre 2023.

Casting cinq étoiles, intrigue complexe inspirée d'une véritable enquête journalistique... C'est une série événement qui débute ce lundi 16 octobre sur Canal++. Les abonnés de la chaîne cryptée vont pouvoir découvrir à 21h10 les premiers épisodes du programme D'argent et de sang.

Cette série est créée par Xavier Giannoli, réalisateur du césarisé Illusions perdues. En douze épisodes, D'argent et de sang adapte l'enquête du journaliste de Médiapart Fabrice Arfi et revient sur la fraude à la TVA sur les quotas carbone : deux escrocs et un trader ont mis au point une escroquerie à la TVA entre 2008 et 2009. Ils auraient dérobé au moins 1,6 milliards d'euros en France, et six milliards dans le reste de l'Union européenne.

Mais pas de panique pour les téléspectateurs : selon Allociné et 20 minutes, qui ont vu les épisodes de la série, l'intrigue est parfaitement lisible et vulgarisée afin d'être accessible aux plus grands nombres.

Un casting français XXL

Pour cette mini-série ambitieuse, le réalisateur Xavier Giannoli s'est entouré d'un casting cinq étoiles. L'intrigue est présentée du point de vue du directeur du service national des douanes judiciaires, incarné par Vincent Lindon. Ce personnage a été totalement inventé pour les besoins du récit, enquête sur l'affaire et sert de fil rouge à l'intrigue.

Au casting, D'argent et de sang réunit d'autres grands noms du cinéma français : Ramzy Bedia et David Ayala incarne les deux escrocs de Belleville, tandis que Niels Schneider incarne le trader qui s'associe à eux. A l'origine, ce rôle était attribué à Gaspard Ulliel avant qu'il ne meure dans un accident de ski le 19 janvier 2022. Ils donnent également la réplique à Judith Chemla, Olga Kurylenko ou encore Yvan Attal.

Une diffusion hebdomadaire

Les deux premiers épisodes de la série sont diffusés sur Canal+ le 16 octobre 2023, sur Canal+. Il sera possible de les (re)voir ensuite en streaming sur la plateforme MyCanal. Ensuite, il sera possible de voir un épisode par semaine, avec un final a priori programmé le lundi 25 décembre 2023.