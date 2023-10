Cette nouvelle série policière de Netflix est l'événement de la semaine - elle va retourner le cerveau des abonnés

Une nouvelle série mélangeant science-fiction et enquête policière débarque sur Netflix jeudi 19 octobre. Et il s'agit assurément de l'événement streaming à ne pas rater cette semaine.

Quatre enquêtes, à quatre époques différentes, mais avec une même victime. C'est le concept fou de la nouvelle série Netflix qui va assurément créer l'événement cette semaine. Bodies est mis en ligne sur Netflix ce jeudi 19 octobre 2023. Il s'agit d'une série en huit épisodes, inspirée du roman graphique sorti en 2015 et créé par Si Spencer.

Entre l'enquête policière et le récit de science-fiction, ce nouveau programme promet de retourner le cerveau des abonnés de la plateforme de streaming : en 1890, 1941, 2023 et 2053, un même corps est retrouvé à Longharvest Lane, à l'est de Londres.

Chacun à son époque, quatre enquêteurs mènent la même enquête et découvrent au fil du temps que leurs affaires sont liées... et pourraient même révéler une conspiration qui s'étend sur 150 ans. Car au milieu de tout ça, émerge une figure politique énigmatique, Elias Mannix.

Un casting de visages connus

Le scénario de Bodies est définitivement prometteur, puisqu'il joue sur des recettes qui ont fait leurs preuves sur la plateforme de streaming : la science-fiction avec une dose de voyage temporel, et l'enquête policière. Le tout teinté de mystères, c'est un immense puzzle que les abonnés de Netflix vont tenter de résoudre.

En jouant sur le terrain de l'enquête policière et de la science-fiction, Bodies peut rappeler aux cinéphiles le film Minority Report de Steven Spielberg, ou encore Dark ou Vortex côté séries. Si vous avez aimé ces programmes, cette nouvelle série devrait assurément titiller votre curiosité.

Au casting de Bodies, on retrouve également des visages bien connus du public : Stephen Graham, vu dans Boardwalk Empire et qui s'est récemment illustré dans le film The Chef, incarne le mystérieux Elias Mannix. Autour de lui, on retrouve des visages familiers de séries télévisées, comme Shira Haas révélée dans Unorthodox, Kyle Soller de Andor ou Jacob Fortune-Lloyd du Jeu de la dame.

Pour découvrir Bodies, il faut donc avoir un abonnement à Netflix. Rappelons que les tarifs varient de 5,99 euros par mois pour l'offre avec publicités, et peut monter jusqu'à 17,99 euros par mois pour avoir tous les avantages possibles. Entre ces deux tarifs, il existe deux offres intermédiaires, à 8,99 euros par mois ou 13,49 euros par mois.