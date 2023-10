Cette mauvaise décision scénaristique a gâché Dexter

Une fin de série a rarement été aussi attendue que celle de Game of Thrones, et rarement elle a autant déçue. Pour être totalement juste envers la série, les derniers épisodes auraient pu fonctionner si les créateurs avaient pris davantage de temps pour installer les enjeux finaux, comme ils avaient pu le faire sur les premières saisons. Mais David Benioff et D.B. Weiss étaient impatients de passer à autre chose, si bien que les derniers événements paraissent précipités, confus et mal exécutés : que ça soit le retournement dictatorial de Daenerys, la mort du Roi de la Nuit, les Lannisters réduits à peau de chagrin ou encore Bran sur le trône de fer, rien ne fonctionne vraiment. A force de vouloir terminer trop vite, on déçoit tout le monde.