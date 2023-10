Si vous avez aimé la série "Bodies", vous adorerez cet autre programme de science-fiction disponible sur Netflix

La série "Bodies" trône dans le top des séries du moment sur Netflix. Si vous avez aimé cette série de science-fiction pleine de mystères, un autre programme de la plateforme devrait attiser votre curiosité.

Bodies est la série événement de la semaine. Cette enquête policière de science-fiction s'est hissée dans le top 3 des programmes Netflix les plus vus à travers le monde, et en seconde position en France. Sur les réseaux sociaux, les abonnés chantent ses louanges, l'un d'entre eux estimant même qu'elle est candidate pour le titre de "meilleure série de l'année".

Il faut dire que son pitch est prometteur et se révèle favorable au bouche-à-oreille : quatre enquêteurs, vivant à quatre époques différentes, découvrent un même corps au même endroit. Ils vont devoir résoudre ce mystère en collaborant, malgré les années (ou les siècles) qui les séparent. Un concept qui a complètement "retourné le cerveau" des internautes.

Si vous avez aimés Bodies, il y a une autre série de Netflix que vous pouvez dévorer. Il s'agit de Dark, série allemande en trois saisons (et 26 épisodes), qui flirte également entre le thriller et la science-fiction. Elle est sortie entre 2017 et 2020 et est désormais terminée.

Un point commun idéal

Difficile de résumer Dark tant l'histoire peut s'avérer complexe. Mais il y a un point commun avec Bodies : son intrigue se déroule également sur plusieurs époques différentes ! Dans le premier épisode, on découvre que plusieurs enfants d'une petite ville allemande disparaissent dans des circonstances étranges. Le passé de chacun refait alors surface et emporte dans son sillage quatre familles, déterminées à découvrir la vérité.

Dark est considéré comme l'une des meilleures séries originales de Netflix. Sur Allociné, les spectateurs lui ont donné la note de 4,3/5, avec 12 746 avis recensés, quand le public lui a donné la note de 8,7/10 sur IMDB.

Les créateurs de Dark, Baran bo Odar et Jantje Friese, ont également écrit une autre série disponible sur Netflix. Il s'agit de 1899, dans laquelle des immigrants du XIXe siècle en route pour les Etats-Unis se retrouvent confrontés à une énigme qui va révéler leurs secrets et leurs cauchemars.

Si ses 8 premiers épisodes sortis en 2022 se sont révélés extrêmement prometteurs, la série a malheureusement été annulée à l'issue de sa première saison, n'offrant aucune réponse définitive à son mystère.