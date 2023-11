House of the Dragon saison 2 : la date de sortie se précise

HBO a donné plus d'informations sur la date de sortie de la saison 2 du prequel de Game of Thrones. Encore un peu de patience pour les fans !

Bonne nouvelles pour les fans de House of the Dragon. La saison 2 du spin-off de Game of Thrones, immense succès critique et populaire de 2022, devrait arriver d'ici quelques mois. La production n'a semble-t-il pas été impactée par les grèves des scénaristes et des acteurs qui frappe Hollywood depuis mai dernier puisque Casey Bloys, le directeur de HBO, a annoncé que la série sortirait en 2024 comme cela était initialement prévu.

Lors d'un événement presse organisé à New York ce jeudi 2 novembre et dont Variety s'est fait le relai, Casey Bloys a ainsi précisé que la saison 2 de House of the Dragon sortirait sur les écrans au début de l'été 2024. De premières images ont ainsi été dévoilées, mais celles-ci sont malheureusement restées confidentielles.

Par ailleurs, on a appris que la suite de House of the Dragon, qui adapte le roman Feu et sang de George R.R. Martin, comporterait 8 épisodes, et non pas dix comme la première saison.

De nouveaux acteurs au casting

Par ailleurs, de nouveaux acteurs rejoignent le casting : c'est le cas de Simon Russell Beale (La mort de Staline), qui jouera Ser Simon Strong, le grand-oncle de Lors Larys. Freddie Fox (Slow Horses) sera Ser Gwayne Hightower, le frère d'Alicent, alors que Gayle Rankin (Glow, Perry Mason) jouera la mystérieuse Alys Rivers. Enfin, Abubakar Salim (Raised by Wolves) a été choisi pour incarner un marin de la flotte des Velaryon, Alyn d'Hull.

Où voir la saison 2 en France ?

Pour l'heure, on ne sait pas avec précision où sera diffusée la saison 2 de House of the Dragon en France. La saison 1 était disponible sur OCS (et accessible via MyCanal) en US+24. Mais, depuis, Prime Video a acquis les droits de diffusion des séries HBO, accessibles en souscrivant au pass Warner.

D'ici la sortie de House of the Dragon saison 2, la plateforme de streaming Max devrait arriver en France. Elle a en effet été annoncée pour l'été 2024. Il n'est toutefois pas impossible que House of the Dragon soit diffusé tant sur cette nouvelle plateforme de streaming (comme c'est déjà le cas aux Etats-Unis) que sur Prime Video via le pass Warner, puisque l'accord entre Amazon et Warner Bros Discovery doit durer jusqu'à la fin de l'année 2024 selon Variety. Pour l'heure, aucune annonce de diffusion en France n'a été faite pour House of the Dragon.