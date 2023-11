Master Crimes : Muriel Robin joue face à sa compagne Anne Le Nen dans la nouvelle série de TF1

TF1 diffuse la nouvelle fiction policière "Master Crimes" dès ce jeudi 9 novembre. Muriel Robin y donne la réplique à sa compagne, Anne Le Nen.

Elles forment un duo à l'écran et à la vie. Muriel Robin et Anne Le Nen, en couple depuis 17 ans, jouent ensemble dans une série récurrente ce jeudi 9 novembre 2023. Les téléspectateurs peuvent les voir interpréter une professeure de psycho-crimnologie brillante et une capitaine de police intègre dans Master Crimes. Ces deux personnages vont se croiser pour arrêter un tueur. Et pour l'aider dans son enquête, la professeure jouée par Muriel Robin va même demander l'aide de ses élèves.

Ce n'est certes pas la première fois que le couple d'actrices se donne la réplique à la télévision, mais c'est la première fois qu'elles se donnent la réplique dans une série récurrente et qu'elles en forment le duo principal. Au micro de TF1, elles sont revenues sur cette collaboration : "Si le rapport est équilibré et qu'il n'a pas de comptes à régler, je pense que ça peut se passer à merveille. Ce qui est notre cas", a confié Muriel Robin.

Mais la clé pour jouer ensemble lorsqu'on est en couple, selon l'humoriste, c'est surtout d'avoir un partenaire à la hauteur sur le plan professionnel : "Pour moi, c'est un bonheur de jouer avec Anne parce que c'est une très bonne comédienne, pas parce qu'on est ensemble dans la vie." Un avis partagé par Anne Le Nen, qui admet que sa compagne "devient une partenaire comme une autre" lorsque le moteur tourne.

Un couple avec plusieurs projets communs

Cependant, l'humoriste, qui a récemment stigmatisé la manière dont les acteurs homosexuels étaient traités dans l'industrie cinématographique française, a toutefois admis que, parce qu'elles forment un couple de femmes, elles "n'auraient peut-être pas accepté de jouer ensemble avant".

Mais avec Master Crimes, Muriel Robin et Anne Le Nen ont décidé de sauter le pas : "A un moment, on s'est dit qu'il fallait avancer dans nos vies, qu'on était prêtes. Ça se reproduira ou pas, on verra." Quoi qu'il en soit, le couple a également d'autres projets artistiques en commun, que ça soit au niveau de l'écriture d'un long-métrage ou la co-réalisation d'un téléfilm.

Les téléspectateurs peuvent découvrir deux nouveaux épisodes de Master Crimes chaque jeudi sur TF1. Le sixième épisode, qui est également le dernier de cette saison, sera à voir à partir de 21h10 le 23 novembre.