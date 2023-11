Arcane saison 2 : enfin une date de sortie pour la suite de la série événement de Netflix

La saison 2 d'"Arcane", série d'animation à succès de Netflix a enfin révélé sa date de sortie. Encore un peu de patience pour les fans de League of Legends (et les autres).

Cela fait déjà deux ans que les fans attendent avec impatience des nouvelles de la saison 2 d'Arcane. Ce vendredi 10 novembre, Netflix a enfin annoncé la date de sortie de la suite de la série d'animation à succès. C'est en novembre 2024 que les abonnés de la plateforme de streaming pourront découvrir ce qui attend Vi, Jayce et Jinx dans les prochains épisodes.

Il faudra donc encore patienter un an avant de savoir si les tensions entre Piltover et Zaun, après le twist final provoqué par Jinx à la fin de saison, vont se résorber ou inévitablement escalader. Un mal pour un bien, puisque cette longue attente signifie très certainement que les animateurs et les créateurs de la série ont pris grand soin de finaliser chacun des épisodes pour offrir aux abonnés une expérience de visionnage spectaculaire.

Il faut dire qu'Arcane est une série qu'on ne peut pas sortir précipitamment. D'un point de vue création visuelle et animation, Riot Game et le studio d'animation français Fortiche Production s'attachent à proposer une expérience unique au spectateur qui avait d'ailleurs grandement contribué au succès de la saison 1, sortie en novembre 2021.

Une série d'animation très chère

Révélée en 2019 au grand public, la saison 1 d'Arcane était en préparation depuis 2016 chez Riot Game et ne sortira finalement sur Netflix qu'en 2021. Avec un tel délai entre les annonces et la sortie finale, pas étonnant qu'il ait fallu patienter trois ans pour découvrir la saison 2.

Arcane est un véritable bijou d'animation qui a demandé énormément de travail à Fortiche Production et aux producteurs. Pour un rendu optimal, le studio d'animation français passerait une journée entière pour produire entre 0,8 et 1 seconde d'animation sur cette série (la moyenne est de 6 à 7 secondes par jour pour une production d'animation).

L'animation des six premiers épisodes de la série auraient coûté entre 60 et 80 millions d'euros selon Le Figaro, dépassant largement les standards de l'industrie (entre 6 et 12 millions d'euros en moyenne pour une série d'animation). On peut donc comprendre que la saison 2 ait besoin de trois ans pour être finalisée.

Un succès phénoménal sur Netflix

Le temps passé sur chaque épique et l'argent dépensé pour la saison 1 d'Arcane auront bien valu le coup. Les critiques de la presse et du public sont excellentes. La première saison remporte d'ailleurs l'Emmy Awards de la meilleure série d'animation en 2022.

Deux semaines après sa sortie sur la plateforme de streaming (entre le 15 et le 21 novembre 2021), elle devient la série télévisée anglophone la plus regardée du moment, en cumulant plus de 28 millions d'heures de visionnage. Un mois plus tard, les audiences atteignent les 120 millions d'heures de visionnage. Rappelons que la première saison dure moins de 9 heures.