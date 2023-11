Plus belle la vie sur TF1 : on connaît enfin la date de diffusion du premier épisode

"Plus belle la vie, encore plus belle", suite du feuilleton phare de France 3, sera prochainement diffusé sur TF1. Découvrez tout ce qu'il faut savoir su le retour de la série culte.

C'est désormais acté. Plus belle la vie sera très bientôt de retour à la télévision. Dans une interview au Figaro, le PDG du groupe TF1, Rodolphe Belmer, a annoncé que l'on pourrait découvrir le premier épisode le 8 janvier 2024. Désormais, ce sera sur la première chaîne qu'il faudra se rendre, après le journal télévisé de 13 heures, pour découvrir les nouvelles aventures qui attendent les habitants du Mistral.

Attention cependant, il ne s'agira pas (exactement) de la saison 19 du feuilleton. La directrice adjointe en charge des feuilletons et des séries longues de Newen France, Stéphanie Bremond, annonçait au Parisien que ce retour serait en réalité la première saison d'une série qui prendrait désormais le nom de Plus belle la vie, encore plus belle.

Plus belle la vie, encore plus belle devrait également être disponible en replay streaming sur la nouvelle plateforme de TF1. Rodolphe Belmer a en effet indiqué dans une interview au Figaro que la date de reprise du feuilleton coïncidait à la date de lancement du site de streaming gratuit TF1+, qui remplacera MyTF1.

Des acteurs de retour

Le tournage de cette nouvelle mouture de Plus belle la vie a repris en octobre 2023 à Allauch dans les Bouches-du-Rhône, moins d'un an après le final de la série sur France 3. Plusieurs anciens acteurs de la série seront de retour : Stéphane Henon (Jean-Paul Boher), Laurent Kerusoré (Thomas Marci), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Léa François (Barbara Evenot) ou encore Cécilia Hornus (Blanche Marci).

Deux stars seront malheureusement absentes pour de tragiques raisons. Michel Cordes, qui avait incarné Roland Marci depuis le premier épisode en 2004, avait été retrouvé mort à son domicile à Grabels, dans l'Hérault, en mai dernier. En octobre, Marwan Berreni, qui interprétait Abdel Feddala, avait été retrouvé pendu après deux mois de disparition suite à un accident.