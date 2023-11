Un ancien criminel a créé une entreprise qui gagne des centaines de milliers d'euros après avoir regardé une série télévisée

Pour Mohamed El-Rifai, une série télévisée est devenue l'inspiration pour abandonner la criminalité. Aujourd'hui, il dirige une entreprise prospère.

Un zapping aléatoire sur sa télé a peut-être été le coup de chance d'une vie pour Mohamed El-Rifai, un danois de 38 ans. Son doigt s'est arrêté sur la télécommande lorsque Discovery Channel est apparu à l'écran. La chaîne diffusait la série télévisée américaine 'Dirty Jobs', où l'animateur Mike Rowe était en train de sabler des surfaces sales.

"Cela a immédiatement capturé mon intérêt. J'ai trouvé vraiment cool la façon dont le sableur pouvait nettoyer les surfaces et enlever la peinture d'une manière si simple et efficace. Cela m'a donné un sentiment de satisfaction de regarder", a affirmé Mohamed El-Rifai à la chaîne locale TV2.

Et rapidement le rêve de diriger une entreprise de sablage est né. Quelques années auparavant, il avait déménagé en Espagne pour échapper à l'environnement criminel qui avait fait partie de son enfance et de sa vie de jeune adulte. Il avait, entre autres, commis des cambriolages, exercé de la violence et vendu de la drogue pendant plusieurs années, et avant d'avoir 23 ans, il avait été emprisonné quatre fois et avait également été assigné à résidence avec un bracelet électronique deux fois.

Dire adieu à l'environnement criminel signifiait aussi renoncer à la possibilité de "gagner de l'argent rapidement" en vendant du haschisch. Et donc, c'était un Mohamed El-Rifai pauvre qui était revenu d'Espagne après trois ans. L'argent n'arrivait tout simplement pas aussi facilement qu'avant. "Je n'avais pas un sou en poche, donc je n'avais aucun moyen d'acheter un sableur", raconte-t-il. Il a donc dû se rendre au centre d'emploi, et là, il a réussi à obtenir un travail temporaire de dix mois dans une entreprise de construction. Il y a appris, entre autres, à couler des fondations. Des compétences qui se sont avérées cruciales pour son avenir.

C'est finalement la mère de Mohamed El-Rifai qui a contracté un prêt à la banque pour acheter un sableur à son fils, lançant ainsi l'aventure entrepreneuriale. En moins de six mois, il a pu rembourser son sableur. L'entreprise a été nommée MV Strip, et en quatre ans, elle est passée d'un chiffre d'affaires de 15.000 euros à 375.000 euros cette année.

Au fil des ans, sa société MV Strip s'est diversifiée et ne propose plus seulement du sablage. Aujourd'hui, Mohamed peut couler des fondations et rénover des façades. Des compétences que Mohamed El-Rifai utilise lui-même dans une large mesure. Récemment, il a acheté une villa qu'il prévoit de rénover complètement pour pouvoir y emménager avec sa mère et son chien handicapé.