En 6 épisodes seulement, cette mini-série suédoise va captiver les abonnés de Netflix

Netflix sort le 24 novembre une nouvelle mini-série suédoise particulièrement mystérieuse et fascinante que les abonnés risquent de dévorer en un week-end.

Les séries scandinaves ont le vent en poupe sur Netflix. De Young Royals à Clark en passant par The Playlist, les programmes suédois disponibles sur la plateforme de streaming réussissent à trouver leur public et peuvent être acclamés par la critique. Ce vendredi 24 novembre, Netflix sort une nouvelle mini-série suédoise : Une famille presque normale, qui raconte la captivante histoire de la famille Sandell.

En apparence, leur vie est ordinaire et parfaite : Adam est prêtre, Ulrika avocate, et leur fille de 19 ans est sans histoire. Mais du jour au lendemain, leur vie bascule lorsque leur enfant, Stella, est accusée du meurtre d'un homme d'affaire de 32 ans avec lequel elle avait une liaison, et se retrouve en prison. Ses parents sont anéantis et s'interrogent. Est-elle vraiment responsable du meurtre ? Dans le cas contraire, que s'est-il véritablement passé ?

Ses parents veulent l'aider, avant de réaliser qu'ils ne connaissent peut-être pas vraiment leur fille. Ils seront surtout prêts à prendre des mesures désespérées pour protéger leur famille parfaite en apparences.

Une famille presque normale possède tous les ingrédients du polar addictif de Netflix. En seulement 6 épisodes, les abonnés vont découvrir les secrets de cette famille en apparence normale prise dans le tourbillon d'une affaire judiciaire. Ce thriller est surtout l'adaptation du roman à succès de Mattis Edvardsson, sorti en 2019. Il a été vendu à 550 000 exemplaires à travers le monde. L'auteur s'est dit enchanté en découvrant la série. "Le scénario est très fort et Per Hanefjord est un réalisateur fantastique et passionné par l'histoire", a-t-il notamment réagi.

Au casting, les abonnés de la plateforme de streaming vont pouvoir découvrir Alexandra Karlsson Tyrefors dans le rôle de Stella, qui trouve ici son premier rôle. Ses parents sont incarnés par Björn Bengtsson (Les aventures de Tintin : Le secret de la Licorne, The Last Kingdom) et Lo Kauppi (Real Humans).

Pour se plonger dans ce drame familial, il faut avoir un abonnement à Netflix actif au 24 novembre 2023. En effet, la série ne sera pas disponible sur d'autres plateformes de streaming. Pour rappel, plusieurs offres sont proposées : la première avec publicités (5,99 euros par mois), deux autres intermédiaires à 10,99 euros par mois ou 13,49 euros par mois (en fonction des avantages proposés), et la plus coûteuse mais avec tous les avantages, à 19,99 euros par mois.