Les Bracelets rouges : que raconte la 5e et dernière saison de la saga de TF1 ?

Les Bracelets rouges sont de retour sur TF1 lundi 15 avril, pour une 5e saison.

Les Bracelets rouges sont de retour sur TF1 dès ce lundi 16 avril au soir, pour une cinquième saison de la série hospitalière, focalisée sur les enfants et ados malade. Une saison 5 annoncée comme la dernière. La saga, inspirée du drama catalan Polseres vermelles, a captivé le public français depuis son arrivée sur TF1 en 2018, la première saison atteignant même des sommets pour ce genre de programme, frôlant parfois les 6 millions de téléspectateurs. Si les audiences se sont depuis affaissées (un peu plus de 3 millions de téléspectateurs pour le premier épisode de la saison 4 l'année dernière, à peine 2,2 millions pour le dernier), le but selon ses producteurs reste le même pour la saison 5 : explorer à l'écran les défis quotidiens et les rêves des adolescents confrontés à des maladies graves, tout en évitant de tomber trop ostensiblement dans le pathos.

La saison 5 des Bracelets rouges reprend un mois après la mort de Benji, événement final marquant de la saison précédente. Un décès tragique auquel la série nous a malheureusement habitués, qui a laissé une empreinte indélébile sur ses amis, qu'on va retrouver au sein de hôpital Léonard de Vinci dans leurs propres épreuves. La série continue de suivre ces jeunes protagonistes alors qu'ils jonglent entre leur désir de liberté et les réalités de leurs conditions médicales.

Une mort traumatisante

Les Bracelets rouges vont malgré tout installer quelques nouveautés dans la trame du scénario dès les premiers épisodes de la 5e saison : Gabriel (Noé Wodecki), l'un des personnages clé de la série depuis l'année dernière, a finalement quitté l'hôpital pour explorer de nouveaux horizons. Zoé (Esther Blanc), quant à elle, a fait le grand saut vers l'Université d'Oxford, où elle tente de s'intégrer parmi ses nouveaux amis, bien qu'elle garde un lien étroit avec César (Maxime Pipet) à travers leurs conversations régulières.

Dans ce contexte qui sort de plus en plus des murs de l'hôpital, César, encouragé par Zoé, va accepter de suivre un traitement expérimental qui commence à montrer des signes de succès. Il partage désormais sa chambre d'hôpital avec Nathan (Noah Deric), qui est toujours en attente de traitement pour une tumeur au cerveau, tout en luttant contre de nouveaux symptômes inquiétants...

Benji (Léo Lorléac'c), malgré sa mort tragique dans la saison 4, va lui continuer à peser sur la série et sur les troubles d'Emma (Kali Boisson) en particulier, qui est de retour à l'hôpital en raison d'un hématome à l'estomac. Celle-ci aura du mal à surmonter la perte de son premier amour et continuera à voir Benji lors de visions, entre hallucinations et projections de son inconscient.

De nouveaux personnages un un retour

La saison 5 des Bracelets rouges introduit aussi de nouveaux personnages, dont Prudence (incarnée par Chaili Souffir), une adolescente rebelle qui arrive à l'hôpital après une chute dangereuse du toit de son lycée. Elle partagera une chambre avec Emma. L'arrivée de cette casse-cou qui porte assez mal son nom, ainsi que la présence d'un kiné bien connu des téléspectateurs, Mehdi Kamissoko (Azize Diabate Abdoulaye), qui prendra en charge sa rééducation, promettent de nouvelles dynamiques entre les personnages. Le retour de cet ancien patient de l'hôpital, personnage central des trois premières saisons, est sans doute l'un des événements de ce cinquième volet.

La cinquième saison des Bracelets rouges entend ainsi conclure cette saga de manière aussi mémorable qu'elle avait débuté il y a cinq ans. Alors que la série va se conclure sur la chaîne avec la saison 5, TF1 met aussi à disposition les quatre saisons précédentes des Bracelets rouges sur TF1+, sa plateforme de streaming.