Rematch : Kasparov ou Deep Blue... L'homme a-t-il été dépassé par l'IA dans l'histoire vraie ?

C'est la série à voir cette semaine. Rematch revient en 6 épisodes seulement sur le duel entre le champion d'échecs Garry Kasparov et l'ordinateur d'IBM Deep Blue...

Rematch, mini-série en 6 épisodes, qui a été programmée sur Arte à partir du 17 octobre 2024, est un thriller psychologique passionnant, relatant la bataille entre le champion du monde d'échecs Garry Kasparov et le supercalculateur d'IBM Deep Blue. Déjà confrontés en 1996, les deux adversaires vont de nouveau s'affronter en 1997, lors d'un deuxième match qui marquera l'histoire et qui a donné son nom à la production franco-hongroise, avec le Canadien Yan England (The Red Band Society) aux manettes.

Imaginé "bien avant que Le Jeu de la dame ne fasse des échecs un sport à la mode", selon son charismatique producteur Bruno Nahon, Rematch replonge le téléspectateur à la fin des années 1990, une toile de fond riche en bouleversements, à commencer par l'arrivée d'internet, des plateformes américaines comme Google et Amazon dans les foyers et des ordinateurs surpuissants dans les universités. "À cette époque, le Championnat du monde d'échecs était un événement médiatique majeur, comme le Tour de France, ou Roland Garros et la Coupe du monde", a par ailleurs rappelé Nahon en présentant son projet.

Mais ce match d'échecs là était unique, car c'était le premier entre deux des plus grandes puissances mondiales de l'époque, la plus grande puissance humaine en matière d'intelligence et l'ordinateur le plus puissant, le tout avec des questions politiques et idéologiques en jeu. La série Rematch trouve aussi un écho aujourd'hui puisqu'elle traite des prémices de l'intelligence artificielle, en 1997. "C'était une période où la technologie ne pouvait être remise en question car elle était considérée comme l'incarnation du progrès", ajoute encore Bruno Nahon.

Kasparov ou Deep Blue, qui a gagné le match ?

Au delà du contexte et de ces problématiques plus que jamais d'actualité, la guerre entre Garry Kasparov (incarné par Christian Cooke, vu notamment dans That Dirty Black Bag), personnage hors norme doté d'une stature intellectuelle et politique rare, et Deep Blue, mise en scène avec un suspense et une tension narrative rares, est aussi un élément clé de la série. Attention : pour ceux qui seraient passés à côté ou auraient oublié l'issue de cette confrontation majeure, la suite contient des spoilers !

Le premier match entre Garry Kasparov et Deep Blue se déroula à Philadelphie, en février 1996, et fut remporté par le Russe sur le score de 4 points à 2, Deep Blue arrachant d'entrée de jeu la première partie et mettant en difficulté Karsparov par la suite, avant que ce dernier ne décroche trois victoires. Le scénario de Rematch explique alors comment Helen Brock, du département de recherche et développement d'IBM, voyant son poste menacé, a voulu à tout prix convaincre Kasparov d'accepter un match retour. Elle offrira au créateur de Deep Blue, un ingénieur solitaire surnommé "PC", les moyens de concevoir un ordinateur beaucoup plus puissant. Paul Nelson, un ancien champion américain connu pour avoir arraché un match nul à Kasparov, sera lui aussi recruté...

Le second match eut ainsi lieu à New York, en mai 1997, avec un ordinateur renommé pour l'occasion "Deeper Blue". Et c'est bien la machine qui va l'emporter cette fois sur le score de 3,5 points à 2,5, mais en dehors des conditions exigées lors des Championnats du monde et avec une controverse, quand Kasparov va sous-entendre qu'un "grand maître humain" se trouvait derrière l'ordinateur. IBM ne fournira pas la totalité des logs de Deep Blue (la liste des calculs et des actions effectués par la machine avec horodatage) comme demandé et l'ordinateur sera démantelé à la hâte après le match.

Au casting de Rematch, en plus d'un Christian Cooke bluffant, on retrouve quelques visages connus des séries à succès de ces dernières années, comme Sarah Bolger (The Tudors), Trine Dyrholm (The Legacy), Aidan Quinn (Elementary), Tom Austen (The Royals), Luke Pasqualino (Skins) et Orion Lee (First Cow).