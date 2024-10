Le Daron : pour la série, Didier Bourdon s'est inspiré de deux personnalités polémiques

Le Daron, série familiale et policière, portée par Didier Bourdon, dépeint un personnage d'avocat à la fois brillant et fantasque. Pas toujours inspiré des meilleurs...

TF1 a programmé une comédie policière et familiale, Le Daron, à partir du lundi 21 octobre. Créée par Manon Dillys et Anthony Maugendre, la série suit le parcours de Vincent Daron, brillant avocat bordelais à la tête du célèbre cabinet qu'il a fondé avec son frère. Mais lorsque celui-ci décède, Daron découvre avec stupéfaction qu'il a légué toutes ses parts à une jeune avocate inconnue de la famille, Pauline Lefranc, incarnée par Mélanie Bernier. Un choc pour les enfants de Daron, persuadés d'hériter de leur oncle. S'ensuit un chaos familial dont Daron devra se sortir à grand renfort de malice et de bagout.

Dans la peau de ce ténor du barreau au verbe haut et aux méthodes peu orthodoxes, on retrouve l'ancien Inconnu Didier Bourdon. L'acteur forme avec Mélanie Bernier (25 films depuis Barnie et ses petites contrariétés en 2000 et autant d'apparitions à la TV) un duo d'avocats étonnant et complice. Et le reste du casting n'est pas en reste pusiqu'ils sont entourés d'Audrey Pirault (La Traversée, Les Chamois) et Ludovik dans les rôles des jumeaux Daron, d'Aline Afanoukoé en collaboratrice et de l'incontournable Mathilda May. Chaque épisode voit un guest accusé faire appel à l'équipe de choc du cabinet Daron.

"Un personnage truculent, un peu borderline"

Mais pour camper ce personnage d'avocat haut en couleur, Didier Bourdon est allé puiser son inspiration du côté de personnalités bien réelles et controversées. Il explique avoir imaginé Vincent Daron comme "un personnage truculent, un peu borderline, quelque part entre Eric Dupond-Moretti et Bernard Tapie". L'ex-homme d'affaires devenu ministre, qui a succombé à un cancer en 2021 et l'ancien garde des Sceaux tout juste débarqué du gouvernement, avocat aussi médiatique que volcanique, deux figures charismatiques mais clivantes, semblent avoir été des modèles pour façonner ce personnage fantasque, aussi brillant que peu conventionnel.

L'anecdote est d'autant plus savoureuse que Bernard Tapie avait un temps fait appel à l'avocat pénaliste Eric Dupond-Moretti pour assurer la défense de ses sociétés dans le cadre de l'enquête sur l'arbitrage contesté, censé mettre un terme à son conflit avec le Crédit Lyonnais au début des années 2000. Un arbitrage qui sera finalement jugé frauduleux (en appel) en 2021, année où les poursuites pénales seront abandonnées à la suite du décès de l'homme d'affaires.

Des effets de manche à la barre aux réunions informelles, en passant par des méthodes d'investigation discutables, Vincent Daron promet de bousculer les clichés sur le monde feutré des avocats. Un rôle sur mesure pour Didier Bourdon qui s'amuse de ce personnage "qui ne s'embarrasse pas des codes et du politiquement correct", à l'image de ses inspirations dans la vie réelle. Piquant dans les prétoires, mais aussi espiègle et bourru à la ville, Daron oscillera entre dossiers délicats et révélations sur la mystérieuse Pauline, nouvel électron libre du cabinet.