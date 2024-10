Astrid, Raphaëlle et Alexandra Ehle : Julie Depardieu et Lola Dewaere ont fait "un certain nombre de trucs interdits"

France 2 a imaginé un crossover événement entre ses deux séries policières à succès, Astrid et Raphaëlle et Alexandra Ehle...

Les fans d'Astrid et Raphaëlle et d'Alexandra Ehle, deux séries policières phares de France 2, ont droit à leur crossover, ce procédé qui consiste, lors d'un épisode spécial (ou de plusieurs), à croiser deux programmes à succès en plaçant leurs personnages au sein d'une intrigue commune. L'occasion de mixer les héros et leurs interprètes dans des interactions croustillantes.

Un épisode inédit et exceptionnel, intitulé "Astrid, Raphaëlle et Alexandra Ehle : Oeil pour oeil", a ainsi été programmé sur la principale chaîne du service public le 1er novembre 2024. Avec deux séries lancées à quelques mois d'intervalle (mars 2018 pour Alexandra Ehle et avril 2019 pour Astrid, Raphaëlle), au ton proche et aux similitudes parfois flagrantes dans les scénarios, le cocktail semble aussi logique que détonant d'humour et de suspense. Après des années à mener leurs enquêtes chacun de leur côté, les trois personnages aussi attachants qu'imprévisibles vont unir leurs forces. Une grande première offerte aux amateurs de polars décalés.

Que raconte Astrid, Raphaëlle et Alexandra Ehle : Oeil pour oeil ?

Dans cette enquête haletante, Astrid et Raphaëlle découvrent un oeil humain au fond d'un bocal d'oignons à Paris. Pendant ce temps, à Bordeaux, Alexandra Ehle examine un cadavre à qui on a retiré les deux yeux... Quand le juge décide de rassembler les deux morceaux du puzzle, Astrid, Raphaëlle et Alexandra comprennent qu'elles vont devoir coopérer, pour le meilleur et le pour le pire.

Face à ce mystère en deux parties, les trois enquêtrices intrépides n'auront d'autre choix que d'unir leurs forces et leurs talents. Au programme de cette collaboration forcée mais prometteuse : une histoire de famille, une maladie rare, un petit retour en enfance, du muscadet, une poursuite à vélo et même une pleurote...

"Lola Dewaere et moi allons un peu tomber dans l'excès"

Le tournage de ce crossover a donné lieu à de savoureuses rencontres entre des personnages, qui ne manquent ni de caractère ni d'excentricité. Julie Depardieu, qui incarne Alexandra Ehle, s'est notamment confiée dans une interview à Télé Star sur l'ambiance de ce tournage pas comme les autres : "J'aime cette héroïne, qui fait plein de conneries mais qui réussit toujours à s'en sortir", a d'abord souligné l'actrice qui aimerait avoir l'"audace" de son personnage.

Quant à Astrid et Raphaëlle : "Ce sont elles qui vont venir me voir, et nous serons réunies autour d'un cadavre, dont une partie se trouve à Paris, et l'autre à Bordeaux. Lola Dewaere et moi allons un peu tomber dans l'excès et accomplir un certain nombre de trucs interdits...", a-t-elle prévenu, en gardant le mystère sur le scénario.

Pour rappel, Astrid et Raphaëlle suit les enquêtes d'Astrid Nielsen (Sara Mortensen), trentenaire autiste travaillant discrètement comme documentaliste pour la police judiciaire, et du commandant de police Raphaëlle Coste (Lola Dewaere, la fille de Patrick Dewaere). Astrid utilise ses dons d'analyse, de mémoire et sa méthode, quand Raphaëlle est une fliquette taillée pour le terrain. Dans Alexandra Ehle, le personnage principal (Julie Depardieu, fille de Gérard Depardieu) est un médecin légiste opiniâtre voire obstiné, travaillant à l'institut médico-légal de Bordeaux et assisté par une équipe singulière. Trois personnages qui avaient donc tout pour former un trio de choc.