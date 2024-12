Alice Nevers fait son grand retour sur TF1, mais les fans risquent avant tout d'être déçus

Alice Nevers revient sur TF1 avec un nouvel épisode ! Mais attention, c'est un retour en trompe l'oeil...

Les fans d'Alice Nevers, qui se languissent depuis deux ans de leur juge d'instruction préférée, risquent de sauter au plafond : TF1 a programmé deux nouveaux épisodes de la série "Le juge est une femme" ce jeudi 12 décembre, en prime-time. Le premier, intitulé "Cavalcades", raconte comment, après des années d'enquêtes dans la capitale, Alice et Marquand ont décidé de prendre un nouveau départ loin du tumulte parisien et sont partis sur la côte normande au pied du Mont-Saint-Michel. Le but : préparer tranquillement leur mariage. Mais la mort d'un jeune jockey dans un haras vient tout remettre en cause.

Le second épisode d'Alice Nevers, "Enfant 3.0", diffusé en seconde partie de soirée suit l'enquête sur la mort d'une femme, électrocutée dans sa piscine par une guirlande électrique. Sa fille de 9 ans se révèle rapidement être une petite star d'Internet et Alice, fraîchement nommée Procureur, va très vite trouver un lien entre ces deux éléments...

Ces deux scénarios vous rappellent quelque chose ? C'est normal ! TF1 a opté pour deux rediffusions à l'approche des fêtes, toutes les deux centrées sur des temps forts de la série. Un cadeau de Noël à la saveur un peu amère pour les amoureux et amoureuses de Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli et de leurs personnages. Mais que les inconditionnels se rassurent, de nouvelles aventures d'Alice Nevers et de son acolyte Fred Marquand sont bien sur les rails.

Quand pourra-t-on voir un épisode inédit d'Alice Nevers ?

La chaîne a en effet commandé un épisode spécial de 90 minutes qui viendra offrir une nouvelle conclusion à la série, près de 3 ans après l'arrêt de sa diffusion au format hebdomadaire. Le tournage de cet Alice Nevers unitaire, intitulé "Le Piège", a débuté le 19 novembre dernier et se déroule actuellement sur la Côte d'Azur, entre Cannes, Grasse, Tourrettes-sur-Loup et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Réalisé par Bruno Garcia, il réunira une nouvelle fois le duo star, ravi de renfiler les costumes de la juge et du commandant après ces années d'absence.

Cette intrigue spéciale plongera Alice Nevers sur la piste d'un mystérieux séducteur qu'elle soupçonne être un tueur en série, alors même que l'enquête mettra (encore) à mal son couple avec Fred. Pour confondre le coupable, elle n'aura d'autre choix que de l'épouser en se faisant passer pour une riche héritière. De son côté, Marquand endossera le rôle d'un avocat international pour approcher le suspect, une couverture qui promet des scènes savoureuses entre les deux partenaires.

Avec un scénario plus ambitieux et une liberté de ton accrue grâce à ce format unitaire, cet épisode marque le grand retour d'une des séries policières françaises les plus populaires des années 2000-2010. Mais il faudra faire preuve d'un peu de patience avant de découvrir ce comeback très attendu sur TF1, la diffusion étant prévue courant 2025.