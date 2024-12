Fais pas ci, fais pas ça : les Boulpic planent à 15 000, les scénaristes aussi ! Que valent les deux inédits ?

On a vu les deux épisodes inédits de "Fais pas ci, fais pas ça", diffusés cette semaine sur France 2. Les Bouley et les Lepic plongent dans le grand n'importe quoi, mais la magie opère toujours.

Les familles Bouley et Lepic sont de retour ! Comme l'année dernière deux épisodes inédits de Fais pas ci, fais pas ça ont été programmés sur France 2, ce mercredi 18 décembre. La série culte, qui a débuté en 2007, continue de suivre les péripéties des Bouley et des Lepic, alors que les enfants et les petits enfants grandissent. Mais le scénario du double opus, intitulé "On va marcher sur la lune", se concentre finalement assez peu sur la progéniture de nos quatre personnages principaux. Tant pis pour les intrigues familiales et l'analyse souvent mordante de la vie des ménages français, qui faisaient le sel de la série.

Les deux épisodes de Fais pas ci, fais pas ça commencent dès les premières minutes par dresser le tableau des "Boulpic" et de leur vie d'aujourd'hui : Renaud Lepic est en préretraite, sa femme Fabienne passe ses journées à écrire un roman olé-olé, Denis Bouley cherche encore et toujours du boulot et Valérie sombre dans le complotisme le plus idiot. Bref, le moral n'est pas au beau fixe chez grands-parents...

Pour secouer un peu leurs géniteurs, leurs enfants ont alors une idée complètement folle : les inscrire à un concours organisé par l'Agence Spatiale Européenne (ESA) pour devenir les premiers civils à marcher sur la Lune ! Après quelques hésitations, les deux couples acceptent de relever ce défi un peu fou et entament un entraînement intensif pour devenir de vrais spationautes. Fais pas ci, fais pas ça part donc pour l'espace et ça promet !

Évidemment, ce scénario complétement farfelu prend de grandes libertés avec la réalité. Depuis 1969 et les missions Apollo, plus personne n'a remis les pieds sur notre satellite. Et si la NASA prévoit d'y retourner d'ici quelques années avec son programme Artemis, ce n'est pas à l'ordre du jour en Europe et en France. Quant à envoyer des "Monsieur et Madame Tout-le-monde" dans l'espace du jour au lendemain, c'est totalement irréaliste. Sans parler des effets spéciaux et des décors en carton pâte pour recréer la Lune et l'intérieur d'une capsule spatiale, qui parfois sont aussi drôles que les gags qui s'enchaînent pourtant à très grande vitesse dans le scénario.

Fais pas ci, fais pas ça, c'est du grand n'importe quoi, mais...

On pardonnera évidemment le nombre incalculable d'incongruités et les libertés prises avec le réalisme scientifique dans ces deux épisodes de Fais pas ci, fais pas ça. Car il ne faut pas bouder son plaisir. Au fond, c'est ce grain de folie assumé qui fait tout le charme de la série, qui séduit d'abord par son côté déjanté depuis plus d'une quinzaine d'année maintenant. Voir les Bouley et les Lepic se préparer fébrilement au grand saut, avant de les voir flotter en apesanteur dans des combinaisons spatiales, le tout dans des situations sorties de nulle part, fonctionne.

Les dialogues, eux, ont gardé leur saveur, à quelques exception près et les gags sont toujours aussi inattendus et savoureux. Le jeu toujours impeccable des acteurs Guillaume de Tonquédec, Isabelle Gélinas, Bruno Salomone et surtout de l'excellente Valérie Bonneton fera le reste. Petit bémol sur le dénouement de ces deux épisodes, quand le voyage lunaire tourne mal et que le scénario tente un virage dramatique. Mais on n'en dira pas plus !

En résumé, le retour de Fais pas ci, fais pas ça est jubilatoire. Ces retrouvailles des Lepic, incapables de sortir du cliché de la famille traditionnelle et des Bouley, bobos chics qui commencent à accuser le poids des années, font plaisir. Même quand elles ont lieu sur la Lune.