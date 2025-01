Miss France 2025 dans Scènes de ménages : un rôle sur mesure pour Angélique Angarni-Filopon

Angélique Angarni-Filopon, élue Miss France 2025, est déjà au casting d'une série très populaire du petit écran. Elle va apparaître dans "Scènes de ménages" dans un rôle qui lui ira certainement à merveille...

On le sait déjà, Angélique Angarni-Filopon restera dans les annales du concours Miss France. La Martiniquaise de 34 ans est devenue le 14 décembre dernier la première Miss trentenaire de l'histoire du concours de beauté, lors d'une cérémonie au Futuroscope de Poitiers. Hôtesse de l'air de profession, elle a surtout séduit par son naturel, son parcours de vie et cette image de femme épanouie, sûre d'elle, loin des clichés traditionnellement associés aux reines de beauté.

Il y a tout de même cette beauté magnétique, sa taille qui en impose, son élégance naturelle... Mais lors de l'élection de Miss France 2025, Miss Martinique a surtout marqué les esprits par son aisance à l'oral. Lorsque les candidates à Miss France ont eu une minute pour se présenter au milieu de la cérémonie, Angélique Angarni-Filopon n'a pas gaspillé le temps qui lui était imparti. Elle a marqué des points dès le départ en faisant un clin d'oeil à son âge, mais aussi à la longueur de ses cheveux, comme l'avait fait Eve Gilles l'an dernier. "Je vais couper court à mon discours", s'est-elle amusée en conclusion.

En toute fin d'émission, Miss Martinique a aussi été celle qui s'est le mieux tirée d'affaire quand les 5 finalistes ont été amenées à répondre à des questions d'internautes, sans aucune préparation. "De la plus dynamique, à la plus joyeuse, à la plus drôle, à la plus souriante, chacune a fait de cette expérience une expérience extraordinaire", a-t-elle lancé.

On devrait encore entendre parler Miss France cette année et on n'est pas au bout de nos surprises, puisqu'à peine couronnée, Angélique Angarni-Filopon enchaîne déjà sur de nouveaux projets. La nouvelle reine de beauté va en effet mettre ses capacités à profit dans un épisode inédit de la série Scènes de ménages sur M6, dès ce lundi 6 janvier, à 20h35. Cette apparition surprise est une première pour une Miss France si tôt dans son règne. Pour couronner le tout (si on peut dire), Angélique jouera même son propre rôle dans un sketch qui s'annonce hilarant.

Le pitch de cet épisode spécial est déjà très drôle. Pour l'anniversaire de Philippe, le pharmacien incarné par Grégoire Bonnet, Camille, jouée quant à elle par Amélie Etasse, lui a réservé une surprise extraordinaire en ayant obtenu que Miss France 2025 vienne en personne lui rendre visite. Ce que ne sait pas encore Angélique Angarni-Filopon, c'est que Philippe est plus que calé sur l'histoire des Miss France... Un peu trop peut-être.

Si ses qualités de comédienne restent encore à prouver, Angélique Angarni-Filopon semble en tout cas bien partie pour tracer sa propre route et imposer un nouveau style à la fonction. Loin du cliché de potiche, elle souhaite incarner une nouvelle génération de Miss France, plus matures, plus libres, plus engagées et plus proches de la réalité des Françaises. Un vent de fraicheur bienvenu pour cette institution presque centenaire.