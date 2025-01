Made in France : que raconte la toute nouvelle série de France 2, en immersion dans le monde du luxe ?

La série "Made in France" vient prolonger la mode des sagas sur les maisons de luxe. Les dessous d'une maison de maroquinerie à la française, théâtre d'un triangle amoureux...

Le monde fascinant du luxe et de la mode ne cesse d'inspirer les scénaristes et de passionner les spectateurs. Après le succès des séries comme The New Look et La Maison plus récemment sur Apple TV+, sans parler de Cristóbal Balenciaga et Becoming Karl Lagerfel sur Disney+, c'est au tour de France 2 de nous plonger dans cet univers glamour avec sa nouvelle création originale Made in France.

Composée de 6 épisodes de 52 minutes, cette comédie de moeurs nous entraîne dans les coulisses de la maison de maroquinerie de luxe Valières. L'histoire de Made in France débute quand Rita, 50 ans, découvre que son mari garagiste Olivier l'a trompée avec Olympe, 38 ans, une brillante cadre dirigeante chez Valières. Bien décidée à confronter sa rivale, Rita débarque au siège de l'entreprise, mais se retrouve embauchée comme assistante d'Olympe !

Réunies malgré elles, ces deux femmes que tout oppose vont devoir coexister et surmonter leurs différences. Au fil des épisodes de Made in France, elles devront gérer les caprices du designer star Arane, une campagne publicitaire qui tourne au scandale et même un incendie ! Mais entre trahisons, secrets et revirements, Rita et Olympe apprendront aussi à dépasser leurs préjugés et à se réinventer.

Made in France, "savoureuse série" et ode à "l'excellence de la création française"

Portée par un casting cinq étoiles mené par Cécile Bois, Thierry Neuvic et Antonia Desplat, Made in France nous offre une plongée truculente dans l'univers feutré de la maroquinerie de luxe. Car il s'agit bien avant tout d'une comédie. France 2 annonce en effet une "savoureuse série de six épisodes", qui "réinvente l'éternelle histoire du triangle amoureux en situant l'arène de son histoire dans l'univers de la mode". "Penchant du côté de la comédie de mœurs, Made in France s'avère également être une série patrimoniale", indique la chaîne qui veut aussi évoquer "l'excellence de la création française", comme l'ont expliqué Anne Holmes, directrice de la fiction française de France Télévisions et les productrices Marie Dupuy d'Angeac et Lolita Franchet (Barjac Productions).

Chaque épisode de Made in Francea une intrigue bouclée liée à l'univers de la maroquinerie, et plus précisément sur la création et la fabrication du nouveau sac Valières. Et "derrière l'apparence et l'excellence se dessinent deux magnifiques portraits de femmes, empreints d'audace et de sororité".