L'art du crime, saison 8 : entre Florence et Antoine ce n'est pas gagné, un avenir de couple tout tracé

"L'art du crime" est de retour sur France 2 à partir de ce lundi 3 février. Dans cette saison 8, Florence Chassagne et Antoine Verlay vont-ils enfin former un vrai couple ?

PROGRAMME TV | Ce soir à 21h05 sur France 2

La saison 8 de L'art du crime a été programmée à partir de ce lundi 3 février 2025, à 21h05, sur France 2. Le premier épisode de cette nouvelle série d'enquêtes commence par la découverte du corps d'un jeune homme, assassiné dans la forêt du château de Chantilly. La mise en scène macabre imite étrangement un tableau du grand peintre de la Renaissance Raphaël. La victime travaillait pour une célèbre autrice de best-sellers, Patricia Richter. Antoine et Florence ne tardent pas à découvrir que le meurtrier a en fait reproduit scrupuleusement une situation décrite dans le prochain livre de la romancière, consacré justement au peintre italien. Quel est le lien entre le tueur et l'écrivaine ? S'agit-il de la même personne ou tente-t-on de lui faire endosser la responsabilité du crime ?

Ces questions vont évidemment passionner les habitués de cette série qui fait le lien entre l'art et le crime, comme son nom l'indique. Mais une autre occupe sans doute encore plus les fans pour ce retour : les deux héros de L'art du crime, Florence Chassagne et Antoine Verlay, vont-ils enfin sauter le pas et devenir un couple à part entière ? La saison 8 va mettre encore et toujours en scène ce duo formé par la brillante historienne de l'art (interprétée par Eléonore Bernheim) et l'incorruptible flic (campé par Nicolas Gob).

L'art du crime, une histoire d'amour au "clair de lune"

Au delà des intrigues policières de L'art du crime, toujours plus baroques, la relation entre les deux héros, saisis d'une indéniable tension amoureuse, devrait encore évoluer en 2025. Ces derniers ont depuis plusieurs années le plus grand mal à franchir le pas, bloqués par leurs personnalités opposées et leur relation professionnelle. Ce qui est figurez-vous exactement l'effet recherché par les scénaristes de la série, Angèle Herry-Leclerc et Pierre-Yves Mora, comme ils l'ont indiqué dans une interview promotionnelle à France Télévisions récemment.

Le père et la mère de L'art du crime ont en effet expliqué qu'ils s'inspiraient d'un motif fictionnel bien connu pour ce couple : "On travaille un motif en fiction qui est le 'clair de lune'. C'est à dire, ils s'aiment, ils ne le savent pas, mais le spectateur ne voit que ça !", expliquent-ils. "On essaye, nous, de renouveler ce genre-là en allant le plus loin possible sur cette tension entre les deux, sans que pour l'instant... on verra jusqu'à quand ! On frôle la prise de conscience si vous voulez !" De quoi avoir enfin une vraie scène romantique à se mettre sous la dent ?

L'art du crime s'inspire sur ce point de la série Clair de lune, sortie dans les années 80 avec Bruce Willis et Cybill Shepherd. L'histoire d'un couple qui joue au chat et à la souris avec une attirance évidente, mais toujours contrariée. "Ils étaient en effet ce couple qui jouait à chat et chien, on voyait d'une manière évidente qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, ou en tout cas qu'il y avait une attirance forte... Et ils n'étaient jamais ensemble", expliquent les deux scénaristes tombés sous le charme. En attendant que celui-ci opère aussi entre Florence et Antoine...