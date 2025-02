A priori : attention terrain glissant ! La série de France 3 va y aller à fond sur les clichés

La série "A priori" a été programmée sur France 3 à partir du mardi 4 février 2025.

A priori, cette nouvelle série ressemble à une comédie policière comme une autre... France 3 lance ce mardi 4 février, à 21h05, sa nouvelle série intitulée justement A priori. L'histoire d'une joyeuse brigade du sud de la France dans laquelle débarque Iris Villeneuve, 27 ans, sortie major de l'école de police. En arrivant dans cette équipe composée de policiers hauts en couleur, elle reçoit un accueil plus que mitigé. Ses connaissances pointues en droit et son insistance sur le respect des règles ne plaisent pas à tous, en particulier à Victor Montagnac, 54 ans, son binôme désigné, un flic solitaire aux méthodes jugées dépassées.

Malgré leur différence d'âge et de milieu, lorsque Iris et Victor se voient attribuer une affaire presque classée d'avance, en combinant leurs talents, ils vont découvrir qu'il ne s'agit pas d'un simple accident de la route mais d'un crime avec préméditation. Si le succès rapproche le duo, Victor va rapidement découvrir qu'Iris n'est pas la fille de n'importe qui et qu'un secret du passé menace de ressurgir.

A priori joue sur une recette comique bien connue

Tournée à Montpellier et dans ses environs, A priori met en scène Bruno Salomone et Lucia Passaniti, vue dans Section de recherches, Ici tout commence ou Rivages plus récemment, dans les deux rôles principaux de Victor et Iris. La série prend le pari de séduire en 8 épisodes avec une recette éculée, mais parfaite pour France 3 : jouer la carte du régionalisme et en particulier sur les rivalités et des clichés entre le nord et le sud. Un "Bienvenue chez les Ch'tis" dans le sud et dans un commissariat de police en somme...

Dans sa note d'intention, Benoît Masocco, créateur et producteur de la série, estime qu'A priori "est un polar mais aussi une comédie" qui dépasse le duo de policiers classique. La série s'articule autour d'une "bande de personnages tour à tour rivaux ou complices" et surtout "joue sur les idées reçues et les faux-semblants". "A une époque où les rumeurs et les fake-news se propagent à la vitesse d'un clic, il est important de gratter sous le vernis pour mieux jouer la réconciliation", écrit encore le producteur.

Le but de celui qui a créé la série jeunesse ASKIP il y a quelques années se veut noble : "réconcilier le nord et le sud, les jeunes et les moins jeunes, les campagnes et les villes, les policiers et les citoyens…" Mais jouer sur les clichés pour mieux les combattre peut parfois s'avérer glissant. Vaste programme à venir.