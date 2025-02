Mademoiselle Holmes : que raconte la saison 2 qui arrive sur TF1 à cette date ?

Charlie Holmes revient déjà sur TF1 pour une saison 2 de "Mademoiselle Holmes". Cette suite promet de nouvelles enquêtes originales, sur fond de révélation et d'une colocation explosive.

Mademoiselle Holmes, la série policière décalée librement inspirée de l'univers de Sherlock Holmes, fait son retour sur TF1 cette semaine. Portée par le duo attachant formé par Lola Dewaere et Tom Villa, cette fiction au ton unique, entre polar, comédie et références à la saga littéraire culte, avait séduit jusqu'à 6 millions de téléspectateurs au plus fort de son lancement en 2024. Un succès qui lui a valu un renouvellement rapide pour une saison 2, dont le tournage n'a pas traîné.

Les six nouveaux épisodes de Mademoiselle Holmes ont donc été programmés à partir du jeudi 6 février, à 21h10, sur la Une, seulement trois mois après la fin de la première salve. On y retrouve Charlie Holmes, arrière-petite-fille du célèbre détective, qui a dévoilé des dons d'enquêtrice hors pair après un accident et qui vit une révélation quand elle stoppe son traitement contre les troubles d'humeur. Dans son sillage, son fidèle acolyte, l'ancien légiste un brin maladroit Samy Vatel, est devenu son Dr Watson des temps modernes...

Que raconte la saison 2 de Mademoiselle Holmes ?

Cette suite reprend peu après les événements marquants de la saison 1. Charlie sort renforcée de sa confrontation tendue avec sa demi-sœur April. Déterminée à embrasser pleinement sa vocation et son héritage holmésien, elle revient au poste de police avec une énergie décuplée. À ses côtés, Samy a laissé tomber ses études pour repartir sur le terrain à ses côtés. Spoiler : le jeune homme va même s'installer dans la maison familiale des Holmes pour une collocation explosive !

Dans la saison 2 de Mademoiselle Holmes, les sentiments entre les deux coéquipiers vont donc commencer à se révéler. Leur unique nuit ensemble à Londres ne sera pas sans conséquences... Mais la série ménage le suspense sur l'évolution de cette relation compliquée, faite d'attraction et de pas de deux, comme il se doit désormais manifestement dans les séries policières françaises... "Leur histoire fait deux pas en avant, trois pas en arrière", résume Tom Villa. Etonnant (non).

Le premier épisode de Mademoiselle Holmes, intitulé "Suivez le Chat", plonge directement le binôme dans une nouvelle affaire mystérieuse. Alors qu'ils tombent par hasard sur un corps en pleine rue, tout semble indiquer une banale mort naturelle. Mais l'instinct de Charlie et les étranges griffures de chat sur le cadavre la poussent à creuser plus loin. Il s'avère que la victime ne possédait pourtant pas de félin...

La structure des épisodes reste donc fidèle à celle de la saison 1, mêlant enquêtes originales, développement des protagonistes et surtout du lien entre les deux personnages principaux. Charlie continuera d'utiliser sa sensibilité exacerbée et son sens de l'observation pour résoudre des cas complexes, accompagnée de son "Dr Watson". Les guest stars seront aussi de la partie, à l'image de la révélation Zachary Hillaire, 16 ans, dans un rôle apparemment clé.

La formule semble donc désespérément familière, mais elle pourrait encore de séduire les fans, quelques nostalgiques de Sherlock Holmes qui n'ont rien trouvé de mieux à se mettre sous la dent, et pourquoi pas surprendre une fois ou deux dans cette nouvelle saison.