Rapa : une nouvelle mini-série parfaite pour ceux qui en ont marre des polars venus du froid

La série Rapa, diffusée à partir de cette semaine sur Arte, est un parfait spécimen du "Latin Noir", polar latino à l'intrigue brûlante.

Non, un polar n'est pas obligatoirement "glacial" ! La série Rapa, diffusée à partir du jeudi 13 février sur Arte, va enfin nous réchauffer près quelques dures semaines de températures hivernales, grâce à une atmosphère plutôt brûlante. Ce polar espagnol de Jorge Coira, sorti en 2022 de l'autre côté des Pyrénées, plonge les téléspectateurs au cœur de la Galice, réputée pour ses superbes paysages sauvages à couper le souffle, mais qui peut aussi cacher une face très sombre, comme le suggérait déjà le film As Bestas de Rodrigo Sorogoyen la même année.

L'intrigue de Rapa démarre lorsque Tomàs Hernàndez, un professeur se promenant sur les falaises de la petite ville de Cedeira, découvre le corps agonisant d'Amparo Seoane, la maire appréciée officiant depuis 30 ans. La sergent Maite Estévez de la garde civile, épaulée par un supérieur venu de Madrid, mène l'enquête. Ses soupçons se portent d'abord sur une junkie que la victime aidait financièrement. Quand à Tomàs, obsédé par cette affaire qui donne enfin un sens à sa vie, il récolte des informations de son côté, malgré sa santé fragile.

Au fil des 6 épisodes de 55 minutes, ce duo atypique composé de la policière et du professeur fouineur va se heurter à une communauté repliée sur elle-même, où chacun semble avoir des secrets à cacher. Un deuxième meurtre est commis, lançant une course contre la montre angoissante pour identifier le coupable, dans une ambiance de vieilles querelles et de corruption.

Un acteur pas tout à fait méconnu

Le réalisateur Jorge Coira, déjà remarqué pour la série Hierro sur Arte, qui se déroulait aux Canaries, exploite à merveille les décors naturels grandioses et inquiétants des falaises et côtes galiciennes, qui renforcent l'atmosphère poisseuse. Les paysages bruts et sauvages contrastent avec la bonhomie du personnage principal, incarné par Javier Cámara.

Acteur fétiche de Pedro Almodóvar vu dans "Parle avec elle" ou "La Mauvaise Éducation", Javier Cámara est aussi connu des sériephiles pour ses rôles de cardinal dans The Young Pope et The New Pope sur Canal+. Son interprétation tout en rondeur et subtilité est la grande force de Rapa, aux côtés des twists bien ficelés imaginés par le coscénariste Fran Araújo, déjà derrière les excellentes séries espagnoles Antidisturbios et Paraiso.

Portée par une tension sourde, des personnages ambigus et des révélations déstabilisantes, Rapa pourrait bien aider le "Latin Noir", thriller espagnol ou latino, à s'imposer face à l'hégémonie des polars nordiques lors des dernières années, qui ont imposés les fjords norvégiens et les forêts suédoises comme des décors incontournables du genre. Les amateurs de frissons et d'ambiance moite apprécieront.