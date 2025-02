Cassandre : rapprochement obligatoire ! Que raconte l'épisode inédit de la série et quelle suite ?

Après 10 mois d'absence, la série "Cassandre" revient samedi sur France 3 avec un épisode inédit, riche en rebondissements et rapprochements inattendus.

Les fans de la série policière Cassandre l'attendaient avec impatience. Ce samedi 22 février, à 21h05, France 3 diffusera enfin un nouvel épisode inédit, intitulé "Dans la tempête", après près de 10 mois de disette depuis le dernier inédit d'avril 2024. Et les téléspectateurs ne devraient pas être déçus par ce retour, qui s'annonce riche en surprises.

Coincés par une tempête dans un hôtel où se tient un mariage, le commandant Florence Cassandre (Gwendoline Hamon) et son adjoint Pascal Roche (Alexandre Varga) vont devoir mener l'enquête avec les moyens du bord, suite au meurtre du directeur de l'établissement. Soupçonnant le coupable de faire partie des convives bloqués sur place, ils vont interroger les uns et les autres, tout en devant eux-mêmes répondre aux questions de leurs collègues suite à leur implication inattendue dans les événements de la soirée.

D'autres épisodes inédits de Cassandre en 2025 ?

Mais au-delà de cette enquête pas comme les autres, c'est surtout le rapprochement inédit entre les deux héros qui devrait marquer cet épisode. Depuis le début de la série, les scénaristes s'amusent à faire monter la tension romantique entre Florence Cassandre et Pascal Roche, multipliant les situations ambigües et sous-entendus, sans jamais réellement franchir le pas avec une relation durable. Cette situation de promiscuité dans un hôtel pourrait enfin changer la donne et les pousser à aborder différemment leur relation.

Le duo formé par Gwendoline Hamon et Alexandre Varga a en tout cas ses fans qui rêvent de voir le couple se décider enfin. La série, a réuni en moyenne plus de 4,2 millions de téléspectateurs en 2024 et surfe avec succès sur cette alchimie entre ses deux vedettes depuis près de 10 ans désormais. Pour ceux qui s'inquiéteraient de la suite, deux autres épisodes inédits ont déjà été tournés cette année et devraient être diffusés dans les prochains mois sur France 3.

Mais attention ! Gwendoline Hamon a déjà prévenu qu'elle ne comptait pas s'éterniser dans la peau de Florence Cassandre. "Je ne vais pas jouer le même personnage pendant 40 ans", a récemment déclaré la comédienne à la presse. Une petite phrase lourde de sens alors que la série cartonne depuis 2015.