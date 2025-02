Scènes de ménages : il va se passer quelque chose d'inédit cette semaine, un épisode à ne pas manquer

"Scènes de ménages" fête ses 15 ans d'existence cette semaine. Pour l'occasion, M6 diffusera un épisode inédit et historique avec un événement majeur pour la série.

Depuis 15 ans, Scènes de ménages s'est imposée comme une série culte du paysage audiovisuel français. Lancée en 2009 sur M6, cette fiction humoristique met en scène le quotidien de plusieurs couples, chacun dans son appartement ou sa maison, à travers de courtes saynètes cocasses et attachantes. Des premiers amours de Leslie et Léo jusqu'aux chamailleries tendres d'Emma et Fabien, en passant par le duo emblématique de la série, Liliane et José, les Français se sont pris d'affection pour ces personnages hauts en couleur incarnant avec justesse différentes générations.

Aujourd'hui devenue la fiction quotidienne la plus regardée, notamment auprès des moins de 50 ans, Scènes de ménages s'offre un épisode très spécial pour célébrer comme il se doit ses 15 ans d'existence. Le lundi 24 février, M6 a programmé en prime time un téléfilm inédit marquant un événement historique pour la série : la rencontre de tous les couples !

Pour la toute première fois, les personnages que les téléspectateurs ont l'habitude de voir chacun de leur côté vont se retrouver réunis le temps d'un week-end, à l'occasion d'un mariage, celui de Charlotte et Damien. Ces derniers, interprétés par les guests Caroline Vigneaux et Fred Testot, ont invité parmi leurs convives tous les couples emblématiques de la série. De quoi créer des interactions et des situations inédites entre eux !

Que raconte l'épisode spécial de Scènes de ménages ?

Alors que Liliane se retrouvera bien malgré elle à devoir gérer l'organisation du mariage, Louise devra assurer son premier gros événement en tant que traiteur, aidée de Jalil. Philippe et son groupe de musique, managés par Camille, seront chargés de l'animation musicale malgré quelques imprévus. Emma et Fabien se lanceront quant à eux un défi de séduction qui risque de semer la zizanie. Raymond, parrain de la mariée, peinera à contenir son agacement tandis que les jeunes Leslie et Léo s'incrusteront incognito à la noce pour mettre l'ambiance.

Au cours de cette journée pas comme les autres, Liliane et José, Raymond et Huguette, Emma et Fabien, Camille et Philippe, Louise et Jalil ainsi que Leslie et Léo auront l'occasion de célébrer l'amour, mais aussi de s'interroger sur leur propre relation de couple. Entre souvenirs nostalgiques, désirs naissants et rencontres inattendues, cet événement promet son lot de surprises et de moments mémorables pour chacun d'entre eux.

Cet épisode de Scènes de ménages plein de rebondissements sera l'occasion d'échanges savoureux et historiques entre les personnages. Une belle façon de réunir enfin ces héros du quotidien pour célébrer ces 15 années passées à nous faire rire et à nous attendrir. Sans oublier l'incontournable photo de mariage qui immortalisera ce moment avec toute la bande au grand complet.

Cette soirée événement a été complétée par un documentaire exclusif revenant sur les secrets de fabrication et le succès au long cours de cette série devenue culte. Les téléspectateurs pourront y découvrir les coulisses des tournages, la genèse du projet adapté d'un format espagnol, ainsi que des images d'archives et les premiers sketchs.