Le fil d'Ariane, L'intruse, Joseph, la crème de la crim'... Les séries à voir (ou pas) à la TV cette semaine

"Le fil d'Ariane", "L'intruse", "Joseph, la crème de la crim'", "Douglas is Cancelled"... Voici les nouvelles séries qui arrivent à la télévision et ce qu'elles racontent.

C'est la même chose à chaque fois que les vacances se terminent. Les chaînes ont décidé de mettre le paquet cette semaine au programme TV, avec pas moins de quatre nouvelles séries dans la grille. TF1 propose dès ce lundi le retour du Fil d'Arianne, sa mini série avec la sympathique Chantal Ladesou dans le rôle principal, plutôt pensée comme un pilote suivi d'épisodes distribués au compte gouttes. Mercredi, France 2 lance L'Intruse, une mini-série de seulement quatre épisodes pour un thriller haletant, avec une Mélanie Doutey dans le rôle d'une maman aux prises avec Lucie Fagedet en "nounou maléfique".

TF1 revient à la charge côté comédie jeudi avec Joseph, la crème de la Crim', avec Lucien Jean-Baptiste en flic à la Columbo, mais promet que le concept va au-delà d'un simple copié-collé du programme culte (l'imper de Peter Falk n'a pas été repris). Le même jour, Arte diffuse la série britannique Douglas is cancelled, drame de 2024 de Steven Moffat (Doctor Who, Sherlock) dans l'univers sans pitié des médias. Un programme qui avait fait son petit effet outre-Manche l'année dernière. Voici ce que racontent ces séries à voir (ou pas).

Le fil d'Ariane (1 nouvel épisode), sur TF1 le lundi 3 mars à 21h10

Ariane Legrand, chroniqueuse judiciaire grande gueule et infernale, est mise de force à la retraite alors que son fils, Jacques, commandant de police, enquête sur la mort d'une célèbre influenceuse. Ariane emménage donc à Montpellier, s'incruste dans la vie de son fils et de celle de ses petits-enfants et décide d'enquêter, à sa manière et se servant sans vergogne des informations de Jacques. Quand elle est appelée par Maroussia pour résoudre le meurtre de son fils Titouan, un jeune forain, Ariane infiltre la fête foraine. Qui a pu tuer Titouan alors qu'il était promis à être le patriarche du camp ? Son histoire d'amour avec l'héritière de la famille rivale serait-elle responsable de sa mort ? Lire la suite.

A voir pour... Le retour de cette comédie délurée à la HPI, lancée en 2024 avec l'inénarrable Chantal Ladesou et Florent Peyre dans les rôles principaux.

L'intruse (4 épisodes), sur France 2 mercredi 5 mars à 21h10

Paula, arrivée à la fin de son congé maternité, doit reprendre son poste au sein d'une start up exigeante. Avec Jérôme, son mari, ils décident de faire appel pour la première fois à une jeune fille au pair pour s'occuper de leur petit Orso. Ils recrutent donc Tess, 20 ans, qui a l'air parfaite et s'entend à merveille avec le bébé et leurs deux autre enfants. Pendant que Paula se réacclimate difficilement au bureau où beaucoup a changé en son absence, Tess prend ses marques au sein du foyer. Mais alors que tout le monde semble l'adorer, Paula ressent un malaise tandis que des incidents domestiques se multiplient au sein de la maison, la faisant passer pour une mauvaise mère. Jérôme lui conseille de reprendre rendez-vous avec sa psychiatre. Mise à l'épreuve chez elle et dans son intimité, Paula serait-elle en train de perdre pied ? Lire la suite.

A voir pour... Le suspense dans le huis clos familial et les prestations de Mélanie Doutey en maman perdue et Lucie Fagedet en "nounou maléfique".

Joseph, la crème de la crim' (6 épisodes), sur TF1 jeudi 6 mars à 21h10

Quand on rencontre Joseph pour la première fois, c'est tout simplement impossible de se méfier de lui. Un enthousiasme communicatif, une sympathie naturelle, une vie privée chaotique qu'il convoque à tout bout de champ, le tout allié à certains clichés inévitablement attachés à sa couleur de peau, lui donnent un aspect absolument inoffensif. C'est particulièrement utile quand, comme Joseph, on est chargé d'élucider des meurtres... Adèle, jeune cheffe en vogue bridée par son mentor, Jean-Philippe, pourrait en faire les frais quand elle va exploiter l'allergie de l'homme pour déguiser un meurtre en accident. Lire la suite.

A voir pour... Le policier qui revisite le concept de Columbo, Lucien Jean-Baptiste en flic sympathique et faussement naïf et ses nombreux invités.

Douglas is Cancelled (4 épisodes), sur Arte jeudi 6 mars à 20h55

Trésor national du petit écran, Douglas Bellowes informe depuis plus de dix ans les Britanniques lors de sa célèbre émission News at Six, coanimée avec Madeline Crow, une jeune journaliste pleine d'allant. Un soir après l'émission, leur producteur, Toby, prend Douglas à part pour l'alerter des suites d'un dérapage de ce dernier. Invité à un mariage, l'animateur, ivre, avait proféré une blague sexiste dont s'est plaint l'un des invités en postant un message bien senti sur les réseaux sociaux... Lire la suite.

A voir pour... La descente aux enfers d'une vedette de la télévision britannique, un scénario survolté, une vengeance diaboliquement orchestrée.