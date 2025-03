Carpe diem, Après la nuit, Alexandra Ehle : c'est quoi les nouvelles séries et inédits au programme TV cette semaine ?

Trois nouvelles séries, un inédit et une nouvelle saison d'une saga bien connue sont programmés à la TV cette semaine...

Carpe diem, lundi 10 mars à 21h10 sur TF1

A 48 ans, Tom Villeneuve est enfin libre. Accusé à tort du meurtre de sa femme, Anna, il vient de passer 17 ans en prison. Combatif, il étudie le droit en prison et, lorsqu'il est libéré, devient avocat. A Nice, il ouvre son cabinet, résolu à retrouver le véritable assassin et à défendre d'autres innocents injustement accusés de crime. Accompagné par sa nouvelle recrue, la sanguine Sigourney, Tom défend Paul, le valet d'un palace niçois, accusé d'avoir assassiné une riche américaine, à qui il proposait des services de chambre sur-mesure... Lire la suite

A voir pour… Un Samuel Le Bihan (à l'origine de la série) dans un registre peu habituel, loin d'Alex Hugo. Une Barbara Schulz toujours aussi juste. Des épisodes bien ficelés et des personnages attachants. L'intrigue et le lien entre le personnage principal et sa fille après la mort de la mère.

Après la nuit, lundi 10 mars à 21h10 sur France 2

A Saintes, Stéphanie Duval se réveille difficilement. Elle réalise qu'elle a été violée lors de la nuit précédente. Traumatisée, elle fait le choix de taire son agression. Mais peu de temps après, deux nouvelles agressions secouent la ville. Si les gendarmes se montrent sceptiques, Karine Jablonski, une jeune recrue déterminée, refuse de laisser ces femmes seules face au crime... Lire la suite

A voir pour… Le sujet brûlant et d'actualité bien que difficile, traité avec subtilité (même si des clichés subsistent), la justesse des personnages et la mise en scène originale, avec des protagoniste qui interpellent les téléspectateurs.

Alexandra Ehle : Feu sacré (inédit), mardi 11 mars à 21h05 sur France 3

Dans la forêt des Landes, le corps de Gabriel Leroy est retrouvé arrimé à un radeau sur la Leyre. Mais c'est son tatouage, celui de Sainte Agathe, la patronne des incendies, qui intrigue le plus Alexandra. Elle comprend rapidement que Gabriel était un coupeur de feu, un guérisseur. Se dessine alors une galerie de suspects tous liés à cet homme qui avait quitté la civilisation pour vivre en ermite dans une cabane, habité par une idée fixe : celle de guérir, jusqu'au sacrifice de lui-même... Lire la suite

A voir pour... L'univers glauque-fantasque caractéristique de la série, une poignée de gimmicks bien qui font sourire et Julie Depardieu, si on aime.

Fatal Crossing, jeudi 13 mars à 20h55 sur Arte

Correspondante pour un grand journal danois à Londres, la journaliste Nora Sand se retrouve au coeur d'un scandale. Accusée d'avoir eu une liaison avec l'une de ses sources dans une affaire politiquement explosive, elle retourne au Danemark et se met au vert chez son père le temps que les choses se calment. Mais lorsqu'elle entend parler d'une affaire de disparition non résolue remontant aux années 1980, son instinct journalistique reprend le dessus. A cette époque, deux jeunes filles, Lisbeth et Lulu, se sont "évaporées" d'un ferry qui faisait la liaison entre le Danemark et l'Angleterre. Alors que Nora plonge dans un passé rempli de sombres secrets, Sofia, une autre adolescente, disparaît à son tour... Lire la suite

A voir pour... L'adaptation (en 2023) du roman à succès de l'écrivaine danoise Lone Theils, beaucoup de suspense, de pression et de psychologie. Attention, le rythme est faible et l'intrigue se met en place tel un piège qui se resserre lentement.

Tropiques criminels (saison 6), vendredi 14 mars à 21h10 sur France 2

Mélissa et Gaëlle enquêtent sur le meurtre de la directrice d'une école de pole dance. Cette discipline n'était visiblement pas appréciée du quartier, à en croire la pétition pour fermer l'établissement et les nombreuses menaces que recevaient la victime. Cependant, personne ne semble informé de son embauche dans un club de strip-tease haut de gamme, détenu par un escroc surveillé par la brigade financière. Avec son passé de danseuse, Mélissa est la seule capable d'infiltrer le lieu. Et cette infiltration n'est pas le seul souci de Mélissa. Elle doit donner une réponse pour la demande en mariage d'Arnaud. Elle lui propose d'accomplir l'impossible pour obtenir son accord, et Arnaud est prêt à tout. Quant à Aurélien et Gaëlle, ils vivent secrètement leur relation, ce qui amuse beaucoup la jeune femme... Lire la suite

A voir pour... Le plaisir de retrouver Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye, les paysages de Martinique et le bonbon du vendredi soir. Pour en savoir plus également sur les relations compliquées de Mélissa avec Arnaud, mais aussi de Gaëlle et Aurélien qui se poursuivent !