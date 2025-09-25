HPI : une suite va arriver après la saison 5, mais pas comme vous le pensez

L'ultime épisode de "HPI" a été programmé sur TF1 ce 25 septembre 2025. Si tout le monde en a fait des tonnes sur les adieux, on en fait le pari : une suite va arriver tôt ou tard...

TF1 | Jeudi 25 septembre 2025 à 21H10

C'est la fin. Basta. Finito. La série HPI s'achève définitivement avec le dernier épisode programmé ce jeudi 25 septembre 2025, à 21h10, sur TF1. Intitulé "Supernova", ce final de la 5e et ultime saison de la saga prend les fans aux tripes avec l'audition de Morgane Alvaro pour intégrer la police. Car pour cette épreuve épique face à un jury sourcilleux, l'héroïne ne fait évidemment rien comme tout le monde (ou en tout cas comme tout candidat souhaitant sérieusement revêtir l'uniforme).

La consultante HPI délaisse le traditionnel exposé de ses qualités pour raconter, avec passion, son parcours avec Karadec. Un récit où l'enquête se mêle aux souvenirs, où chaque moment partagé refait surface, illuminé par leurs aventures, mais assombri par une menace imminente. Morgane parviendra-t-elle à devenir flic tout en sauvant celui qui a tant compté pour elle ? Et, au-delà de leur partenariat professionnel, leur lien survivra-t-il à ces épreuves ? Le happy end semble inévitable, parce qu'après tout, sur TF1, il faut partager des ondes positives.

On en a dit beaucoup sur la fin de HPI, la triste mais nécessaire conclusion de l'aventure, le déni, les états d'âme (et les larmes) d'Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou, l'envie de l'équipe de terminer en beauté, les adieux aux fans en apothéose... Et pourtant, même si HPI disparait bel et bien en tant que série télévisée, l'incertitude domine sur la disparition totale de ses personnages si attachants et si porteurs côté audiences.

Des allusions à peine voilées à une suite pour HPI

La saison finale ne signifie pas nécessairement que Morgane Alvaro ne fera plus d'apparition. Lâcher le plus gros succès de la télévision du côté des fictions ces dernières années n'est sans doute pas dans l'ADN de TF1, qui a remis en selle la même semaine Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli dans un double inédit d'Alice Nevers, le juge est une femme. Audrey Fleurot elle-même a clairement laissé entendre que son personnage pourrait revenir sous d'autres formats, comme des téléfilms de 90 minutes, ou même au cinéma.

Dans une courte interview à Télé 7 jours début mai 2025, l'interprète de Morgane Alvaro a indiqué que l'équipe n'excluait pas "la possibilité de faire un unitaire. Donc, il faut que les choses soient quand même un peu ouvertes, tout en étant à la hauteur de ce personnage". Les producteurs de HPI semblent également avoir envie d'explorer de nouveaux horizons pour la franchise.

Au printemps, Thomas Anargyros (Mediawan France) a assuré "ne pas arrêter la série mais fermer un chapitre" avec la fin de HPI, laissant espérer lui aussi d'autres formats. Pierre Laugier, coproducteur de HPI, a affirmé l'année dernière qu'"on ne s'interdit rien" en ce qui concerne l'avenir du personnage. Une expression répétée mot pour mot par la scénariste Alice Chegaray-Breugnot dans Le Parisien le 3 septembre : "Pour être honnête, il n'y a pas de projets dans les tuyaux mais on ne s'interdit rien", a-t-elle abondé, tout en prévenant : "Que HPI revienne sous une forme différente serait possible uniquement si le désir est là, si on trouve une bonne idée et quelque chose à raconter".

La toute fin de HPI ne laisse pas de doute sur la suite (spoiler)

La chose à raconter semble toute trouvée tant l'ultime séquence de la saga est appelle à une suite. Attention spoiler : à la fin de l'épisode d'HPI, Morgane Alvaro parvient évidemment à décrocher sa place de gardienne de la paix, malgré son oral plutôt inhabituel. Et c'est en uniforme qu'elle se présente à la prison où est incarcéré Adam Karadec, en attente de son jugement, d'une possible radiation et peut-être même d'une lourde peine.

Faisant boire à son acolyte une coupe de champagne assaisonnée aux somnifères, pour soi-disant célébrer sa réussite, elle endort Karadec, déclenche une alarme en brûlant son diplôme et sort le commandant de sa cellule ni vu ni connu, pour l'embarquer dans sa Volvo rouge. Dans la scène finale, le couple se retrouve à la frontière mexicaine avec leur fils et Karadec se réveille péniblement en lâchant un tonitruant "Qu'est-ce que vous avez encore foutu, Morgane ?", tandis que la voiture s'échappe au son de "Bad Girls" de M.I.A....

On parie donc que ces deux fugitifs continueront leurs aventures d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la télévision ou sur grand écran. Et peut être bien plus tôt qu'on le pense !