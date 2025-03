Fatal Crossing : une histoire vraie, un roman à succès et un scénario terrifiant jusqu'à la fin

"Fatal crossing, Les filles du ferry" est une adaptation danoise en 8 épisodes du roman à succès de l'écrivaine danoise Lone Theils.

ARTE | Jeudi 13 mars 2025 à 20h55

Fatal Crossing est une série danoise en 8 épisodes diffusée sur Arte à partir de ce jeudi 13 mars 2025. Le pitch ? Correspondante pour un grand journal danois à Londres, la journaliste Nora Sand se retrouve au coeur d'un scandale. Accusée d'avoir eu une liaison avec l'une de ses sources dans une affaire politiquement explosive, elle retourne au Danemark et se met au vert chez son père le temps que les choses se calment.

Mais lorsqu'elle entend parler d'une affaire de disparition non résolue remontant aux années 1980, son instinct journalistique reprend le dessus. A cette époque, deux jeunes filles, Lisbeth et Lulu, se sont "évaporées" d'un ferry qui faisait la liaison entre le Danemark et l'Angleterre. Alors que Nora plonge dans un passé rempli de sombres secrets, Sofia, une autre adolescente, disparaît à son tour...

La série Fatal Crossing est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

Dans le plus pur style du thriller nordique, Fatal Crossing parvient tout de même à dépasser le poncif de la fameuse "série noire venue du froid", grâce à une intrigue captivante de bout en bout (jusqu'à un twist final renversant), servie par une écriture soignée et une réalisation à couper le souffle, dans les paysages aussi fascinants qu'inquiétants. Avec un suspense et une angoisse qui vont crescendo tout au long des huit épisodes, la série fonctionne d'abord grâce à sa maîtrise totale des codes du thriller, virant parfois à l'épouvante tant certaines séquences sont terrifiantes.

Adapté du premier roman à succès du même nom, écrit par l'écrivaine danoise Lone Theils, Fatal Crossing s'inspire néanmoins d'un fait divers réel. Une affaire de deux jeunes femmes inconnues, enlevées à la gare de Copenhague, dont des photos ont été retrouvées par la police américaine enquêtant sur un tueur en série, originaire des Etats-Unis. Lone Theils a évidemment pris énormément de libertés par rapport à l'affaire, créant un personnage de toute pièce pour servir son intrigue. Si le coeur vous en dit (et s'il est bien accroché), l'auteure a d'ailleurs ensuite produit d'autres thrillers avec la même héroïne.

A voir pour... L'adaptation (en 2023) du roman à succès de l'écrivaine danoise Lone Theils, beaucoup de suspense, de pression et de psychologie. Attention, le rythme est faible et l'intrigue se met en place tel un piège qui se resserre lentement. Mais la tension monte jusqu'aux extrêmes après quelques épisodes.