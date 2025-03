Tropiques criminelles : que raconte (et pourquoi voir) la saison 6 qui arrive sur France 3 ?

"Tropiques criminelles" est de retour sur France 3 pour une 6e saison inédite...

FRANCE 2 | Vendredi 14 mars 2025 à 21h10

Tropiques criminels : que raconte la saison 6 ?

Mélissa et Gaëlle enquêtent sur le meurtre de la directrice d'une école de pole dance. Cette discipline n'était visiblement pas appréciée du quartier, à en croire la pétition pour fermer l'établissement et les nombreuses menaces que recevaient la victime. Cependant, personne ne semble informé de son embauche dans un club de strip-tease haut de gamme, détenu par un escroc surveillé par la brigade financière. Avec son passé de danseuse, Mélissa est la seule capable d'infiltrer le lieu. Et cette infiltration n'est pas le seul souci de Mélissa. Elle doit donner une réponse pour la demande en mariage d'Arnaud. Elle lui propose d'accomplir l'impossible pour obtenir son accord, et Arnaud est prêt à tout. Quant à Aurélien et Gaëlle, ils vivent secrètement leur relation, ce qui amuse beaucoup la jeune femme...

A voir pour... Le plaisir de retrouver Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye, les paysages de Martinique et le petit bonbon tropical du vendredi soir. Pour en savoir plus également sur les relations compliquées de Mélissa avec Arnaud, mais aussi de Gaëlle et Aurélien qui se poursuivent dans la saison 6 !