Grey's Anatomy : on sait déjà comment se termine la saison 20 ! Une fin radicale avec une décision dingue de Meredith

Après 20 ans de bons et loyaux services, "Grey's Anatomy" fait son retour pour une saison anniversaire pleine de rebondissements. Et la fin devrait vous retourner.

Véritable phénomène télévisuel depuis son lancement en 2005, sur la chaîne américaine ABC, Grey's Anatomy n'en finit plus de voir les patients défiler et les médecins s'arracher les cheveux au Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle. Vingt ans après ses débuts, la série médicale créée par Shonda Rhimes revient pour une 20e saison évènement, dès ce mercredi 19 mars, sur TF1. Cette nouvelle saison ayant déjà été diffusée aux Etats-Unis l'année dernière, ainsi que sur Disney+ dans nos contrées, autant vous dire qu'on en connait déjà tous les détails.

Meredith Grey, brillamment interprétée par Ellen Pompeo, se trouve évidemment au cœur des nouvelles intrigues. Cette année, la cheffe de chirurgie poursuit ses recherches sur la maladie d'Alzheimer, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur depuis que sa mère en a été atteinte. Mais ses travaux se heurtent à l'opposition de Catherine Fox, la matriarche du Grey Sloan Memorial Hospital, bien décidée à garder le contrôle sur l'établissement.

Il faut bien raviver la flamme chaque année : cette saison 20 de Grey's Anatomy va vivre d'innombrables drames et rebondissements au fil des épisodes, des maladies et des accidents qui vont survenir. Mais le fil rouge restera bel et bien cette tension qui va monter tout au long des diffusions entre Meredith et sa direction, jusqu'au dénouement final aussi surprenant qu'audacieux. Attention spoiler !

© Disney

Greys Anatomy, saison 20 : attention spoiler

Dans un geste fort, Meredith va finalement décider dans le dernier épisode de cette saison 20 de publier ses recherches en ligne avant de présenter sa démission, ayant été démasquée et contrainte de céder son projet à un autre médecin. Un choix radical mais cohérent, aussi chevaleresque qu'on peut l'attendre de la part de la brave Meredith Grey, prête à tout pour faire avancer la science. Il faut également noter que cet ultime épisode de Grey's Anatomy sera aussi un crossover avec les deux derniers épisodes de la saison 7 de Station 19, le spin-off centré sur les pompiers de Seattle (vous suivez ?). De quoi ajouter un petit effet "waouh" à ce final.

Dans une récente interview accordée au magazine américain Shondaland, la showrunner de Grey's Anatomy, Meg Marinis, a commenté ce final époustoufflant. Il s'agit selon elle d'explorer davantage le lien du personnage avec la maladie d'Alzheimer, ainsi que son engagement dans la recherche médicale. "Grande fan de l'histoire de Meredith et de sa mère", à l'origine des recherches de l'héroïne, Marinis dit aussi avoir voulu développer le rapport de force de Grey avec Catherine.

"Catherine pensait avoir le dernier mot. J'ai toujours voulu inverser la tendance, pour que Meredith ait le dessus. Car face à Catherine, généralement, personne ne gagne", explique-t-elle. Elle souligne aussi que cette saison 20 sera aussi une nouvelle preuve que "Meredith est toujours en train de tout démolir" pour arriver à ses fins.

Une saison 20 raccourcie pour Grey's Anatomy

Cette saison anniversaire de Grey's Anatomy promet donc son lot d'émotions et de retournements de situations. Et il y a un autre détail dans cette saison qui devrait surprendre : sa longueur. La saison 20 a en effet été raccourcie par rapport aux précédentes, elle ne comportera exceptionnellement que 10 épisodes au lieu des 20 habituels. Une particularité due à la grève des scénaristes qui a perturbé le tournage de la saga et de nombreuses autres séries aux Etats-Unis en 2023.

Mais qu'on se rassure, il y aura bien, malgré ces soubresauts dans le scénario et la diffusion, une 21e saison de Grey's Anatomy. Celle-ci a déjà été confirmée, ce qui signifie que ce n'est pas la fin du parcours de Meredith et des médecins du Grey Sloan Memorial Hospital.