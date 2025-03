NCIS : une 22e saison arrive sur M6, le retour d'un personnage clé annoncé

Après plus de sept mois d'attente, les fans de NCIS vont enfin pouvoir découvrir la très attendue 22e saison de leur série policière préférée sur M6.

La patience des aficionados de NCIS (s'il y en a) va enfin être récompensée. M6 va lancer cette semaine la 22e saison inédite de la série phénomène, portée par Sean Murray, Wilmer Valderrama et compagnie. C'est à partir du samedi 22 mars, en prime time à 21h10, que la Six donnera le coup d'envoi de cette nouvelle salve, composée de 22 épisodes. Comme ce sera long !

Déjà diffusée depuis octobre dernier aux États-Unis sur CBS, cette saison 22 de NCIS a vu sa programmation décalée à cause de la longue grève des scénaristes et acteurs hollywoodiens qui a paralysé l'industrie audiovisuelle américaine pendant plusieurs mois en 2023. Côté intrigue, les fidèles de NCIS retrouveront leurs petits eux-mêmes dans cette nouvelle saison. Sept mois après un Season Finale riche en émotions et révélations, McGee, Torres, Palmer, Vance et Parker sont de retour et il n'y a pas grand chose de plus à savoir.

Qui est le personnage mystère de retour dans NCIS ?

Ah si. Eventuellement, on peut rappeler que l'agent Jessica Knight annonçait, à la fin de la saison 21, son départ de l'équipe pour prendre un poste de responsable de la formation REACT à Camp Pendleton. Une décision lourde de conséquences pour son avenir et sa relation naissante avec Jimmy Palmer. De son côté, Tim McGee a postulé au poste de directeur adjoint, tandis qu'Alden Parker a volé au secours de Nick Torres, en mission d'infiltration périlleuse au sein du dangereux cartel Nexus. Mais le plus gros challenge qui attend les agents cette année sera de démasquer et arrêter la taupe qui se dissimule dans leurs rangs. Un traître qui pourrait bien être un visage familier du NCIS...

Bref. La saison 22 de NCIS est évidemment à réserver aux fans indécrottables ou à ceux qui, faute de mieux, tombent sur le programme et décident de végéter devant un épisode, qui sera de toute manière assez peu différent d'un autre. Petite nouveauté qui devrait néanmoins titiller les habitués : le casting sera enrichi pour l'occasion de "prestigieux" invités nous dit-on, comme Melina Kanakaredes (Les Experts : Manhattan, autre série interminable), Donna Mills (Côte Ouest, oui oui) ou encore Justin Bruening (Grey's Anatomy, combien de saisons déjà ?).

Le retour d'un personnage clé a aussi été annoncé dans les médias par l'acteur Brian Dietzen, interprète de Jimmy Palmer. Sans pouvoir révéler son identité, ce dernier a confié avec enthousiasme avoir récemment tourné avec une figure emblématique de la série. "Je pense que les fans vont péter les plombs", s'est même amusé le comédien, assurant que ces retrouvailles seront "fantastiques". Les spéculations misent sur un retour de Tony et/ou de Ziva. Un spin off est d'ailleurs en préparation autour de ce couple interprété par Michael Weatherly et Cote de Pablo. Un indice ?