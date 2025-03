Kaboul : inspirée d'une histoire vraie, la nouvelle série de France 2 est-elle basée sur des faits réels ?

La nouvelle série "Kaboul", diffusée sur France 2, plonge les spectateurs au cœur du chaos qui a suivi la prise de la capitale afghane par les talibans en août 2021.

France 2 lance ce lundi 31 mars la diffusion de Kaboul, une série événement en 6 épisodes qui revient sur les événements dramatiques survenus dans la capitale afghane, en août 2021, après le retrait des troupes américaines. Écrite par Olivier Demangel et Thomas Finkielkraut, et réalisée par Kasia Adamik et Olga Chajdas, cette coproduction européenne suit le destin d'une famille afghane prise dans la tourmente après le retour soudain des talibans au pouvoir, le 15 août 2021.

Au casting, on retrouve des visages connus comme Jonathan Zaccaï (Le Bureau des légendes) dans le rôle de Gilles, en charge de la sécurité de l'ambassade de France, Darina Al Joundi et Vassilis Koukalani dans les rôles des parents, Zahara et Baqir, ou encore Eric Dane (Grey's Anatomy) en agent de la CIA. Tous devront prendre des décisions lourdes de conséquences pour sauver des centaines de civils afghans et occidentaux.

Alors que les talibans prennent le contrôle de la ville, une course contre la montre s'engage pour évacuer un maximum de personnes par les airs depuis l'aéroport encore tenu quelques heures par l'armée américaine. Diplomates européens, militaires et agents secrets tentent de se coordonner dans une situation explosive et chaotique, sous la menace permanente d'un attentat de l'État islamique.

Kaboul, une fiction inspirée de faits et de témoignages réels

Si la série Kaboul prend quelques libertés pour construire une dramaturgie prenante, elle s'inspire très largement de faits réels. La débâcle occidentale en Afghanistan et l'évacuation in extremis de l'aéroport de Kaboul en août 2021 ont marqué les esprits, après 20 ans de guerre contre les talibans, entamée après l'attentat du World Trade Center et permettant la mort de Ben Laden. Les mises en scène saisissantes de Kaboul rappellent les images d'archives sidérantes de ces civils afghans s'accrochant aux avions dans un ultime espoir de quitter un pays livré aux islamistes radicaux.

La série Kaboul a néanmoins créé des personnages de toutes pièces, certes inspirés bien souvent de personnages réels ou de témoignages. Rencontres avec des membres de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) et de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), mais aussi avec des locaux... La fiction s'appuie sur des situations authentiques des uns ou des autres. Ce qui en fait un complément utile au livre et au documentaire Kaboul Chaos, de David Martinon, ancien ambassadeur de France en Afghanistan de 2018 à 2021, diffusé fin janvier sur Canal+, ou à l'ouvrage "13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul", du commandant Mohamed Bida (Denoël).

Chacun de ces personnages fictifs vise à explorer sous différents angles les enjeux géopolitiques et les dilemmes moraux auxquels ont été confrontés les véritables protagonistes de l'histoire. A rendre hommage, aussi, aux femmes afghanes, premières victimes du retour de l'obscurantisme. La tension qui régnait à Kaboul dans ces heures tristes est elle aussi restituée, même si certains événements ne se sont pas produits "dans le même ordre chronologique ou dans les mêmes circonstances", comme l'a précisé Jonathan Zaccaï sur France Info.