Flashback : la nouvelle série de TF1 avec Michaël Youn devrait vous rappeler quelque chose

La nouvelle série "Flashback", avec Michaël Youn dans le rôle principal, débarque sur TF1 cette semaine. Un voyage dans le temps qui en fait penser à un autre.

C'est peut être la série la plus attendue de l'année à la télévision. Flashback, nouvelle création originale de TF1, promet de bousculer le genre policier avec un cocktail explosif mêlant enquête, comédie et voyage dans le temps. Portée par le duo Michaël Youn-Constance Gay, elle débarque jeudi 3 avril sur la Une, pour six épisodes.

Fiction policière d'un nouveau genre, Flashback a déjà séduit la critique en étant récompensée du prix spécial du jury au dernier Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Il faut dire qu'elle cumule les atouts : un concept original voire décalé, un duo de héros attachants et une intrigue prenante, qui se déroule entre l'époque actuelle et les années 90.

Imaginée par Clélia Constantine et coécrite avec Louise Bezombes (scénariste croisée sur Balthazar), Flashback suit les pas d'Elsa Letellier, agent de la police scientifique à Lyon. Cette brillante trentenaire a choisi ce métier pour marcher dans les traces de son père Josselin, lui-même policier, mort assassiné dans d'étranges circonstances 30 ans plus tôt, quand Elsa n'avait que 6 ans. Alors que l'affaire est sur le point d'être classée, la jeune femme se retrouve mystérieusement propulsée en 1994, quelques mois avant le meurtre de son père.

Que raconte la série Flashback ?

L'héroïne y voit l'occasion inespérée d'empêcher le drame de se produire. Pour cela, Elsa va intègre l'équipe de... Josselin lui-même ! Elle devient la coéquipière de son père et est bien décidée à trouver qui lui en veut et pourquoi, tout en veillant à ne jamais révéler leur lien de parenté. Mais la personnalité de ce flic des années 90, grande gueule aux méthodes parfois limites, va vite détonner avec le professionnalisme d'Elsa. Le choc des époques et des générations s'annonce évidemment explosif !

Au fil des six épisodes, le tandem devra enquêter sur différentes affaires tout en tentant de déjouer le funeste destin de Josselin. Une course contre la montre s'engage pour la policière venue du futur, qui espère de tout cœur pouvoir changer le passé. Elsa saura-t-elle empêcher ce qui semble inéluctable ? Et surtout réussira-t-elle à s'entendre avec ce père qu'elle redécouvre sous un jour nouveau ? Avec ses enjeux multiples, Flashback multiplie les situations décalées et les sources de suspense.

Un air de Retour vers le futur

Surtout, dans le scénario comme dans l'imagerie très codée de la série, on ne peut s'empêcher de reconnaitre une autre saga qui saute aux yeux. Si la volonté première d'Elsa n'est pas toujours un "retour vers le futur", sa mission (sauver son père qu'elle est obligée de côtoyer, éviter d'avoir des effets délétères sur le futur, voire tenter de l'améliorer) est souvent mise en parallèle de celle d'un certain Marty McFly, connu sur les écrans en d'autres temps.

Si le voyageur du futur est cette fois une voyageuse, le casting alléchant, les costumes et les décors formant une reconstitution soignée, l'intrigue inédite et audacieuse et surtout les gags potaches rappellent irrésistiblement ceux de Retour vers le futur et de ses suites. Les références nostalgiques et les clins d'œil aux années 90 feront le reste. Et on souhaite à la série la moitié ou même le quart du succès du monument de Robert Zemeckis.