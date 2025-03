Clean : la nouvelle série de M6 avec Alix Poisson en femme de ménage vaut-elle son modèle britannique ?

"Clean", la nouvelle comédie sociale de M6 portée par Alix Poisson, s'inspire d'une série britannique qui avait fait son effet en 2019.

La série Clean feRa-t-elle figure d'ovni dans la grille des programmes de M6, habituée aux jeux à succès et aux productions américaines. La fiction française en seulement 4 épisodes, diffusée en avant-première à Series Mania avant son lancement sur la Six le 4 avril 2025, marche dans les pas de la comédie sociale, en plongeant dans le monde des femmes de ménage. On y suit Lola, mère célibataire jouée par Alix Poisson, qui peine à joindre les deux bouts et qui surprend un jour une conversation sur un délit d'initié dans la banque qu'elle nettoie.

Fatiguée de voir les riches s'enrichir encore et encore, Lola décide alors de profiter elle aussi de ces tuyaux boursiers. Avec sa meilleure amie et collègue Jess (Léonie Simaga), elle se lance dans une arnaque risquée pour rembourser ses dettes. Mais cette double vie va rapidement l'entraîner dans des situations dangereuses...

Réalisée par Claire LeMaréchal et Franck Philippon, Clean s'inspire librement de la série britannique Cleaning Up, créée par Mark Marlow et diffusée en 2019 sur ITV. Dans les deux cas, l'héroïne est une femme de ménage criblée de dettes qui espionne les traders d'une banque pour profiter de leurs informations privilégiées.

Clean meilleure que Cleaning Up ? Que vaut la série ?

D'après les premières critiques, la version française se démarque cependant de l'originale par son ton, plus proche de la comédie que du "drama" à l'anglaise. Le rythme des deux premiers épisodes est soutenu et la comédie habilement construite. Les personnages principaux, incarnés avec justesse par Alix Poisson et Léonie Simaga, sont attachants et crédibles.

Sur Metacritic, la série britannique Cleaning Up a obtenu un score de 57/100. Outre-Manche, elle avait été modérément appréciée, The Guardian saluant une "joie rare et précieuse" malgré quelques longueurs, tandis que The Times jugeait certains éléments "peu plausibles". Malgré cet accueil mitigé à sa sortie, elle obtenait 92% d'avis positifs sur le site Rotten Tomatoes.

Côté français, les premières critiques sont plus avenantes pour Clean. Pour L'Éclaireur Fnac, le programme parvient par exemple à capter l'attention et à impliquer les téléspectateurs dans l'aventure de son héroïne, grâce à son énergie et son regard sans fard sur les injustices sociales. Portée par des actrices convaincantes, la série aborde avec efficacité des thèmes forts comme la précarité et les différences de classe, tout en maintenant un bon équilibre avec les moments plus légers. Son format court en fait également un programme facile à "binger".

Si Clean ne révolutionne pas totalement le genre et n'efface pas totalement son modèle britannique, l'adaptation réussit le pari de transposer l'histoire originale en l'ancrant dans un contexte français contemporain.