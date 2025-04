Mystères au paradis : que raconte le spin-off de Meurtres au Paradis sur France 3 ?

Après le succès de "Meurtres au Paradis", France 3 nous entraîne dans de nouvelles aventures avec son spin-off "Mystères au paradis".

Après le succès de Meurtres au Paradis, France 3 sort dès ce dimanche 13 avril son spin-off Mystères au paradis. Une série dérivée qui permet de retrouver l'inspecteur Humphrey Goodman dans ses enquêtes déroutantes, au cœur d'une charmante bourgade anglaise. Après avoir quitté les Caraïbes ensoleillées puis l'effervescence londonienne, Humphrey et sa fiancée Martha posent en effet leurs valises à Shipton Abbott, paisible ville du Devon dont est originaire Martha.

Pendant que cette dernière s'attèle à l'ouverture de son restaurant, l'inspecteur Goodman prend ses nouvelles fonctions au poste de police local. Très vite, il fait la connaissance de ses nouveaux coéquipiers hauts en couleurs : le sergent Esther Williams, l'agent Kelby Hartford et la secrétaire Margo Martins. Malgré les apparences tranquilles de la bourgade, l'équipe va devoir résoudre des énigmes des plus retorses. Car derrière la carte postale bucolique de Shipton Abbott se dissimulent de sombres mystères qui défient l'entendement.

Quel est l'intrigue des premiers épisodes de Mystères au paradis ?

Pour son premier jour à son nouveau poste, Humphrey se voit confier une affaire peu banale. Alors qu'elle était seule chez elle, une femme a failli perdre la vie en chutant de sa mezzanine. Pourtant, les caméras de surveillance n'ont détecté aucune intrusion. Persuadée d'avoir été poussée par une sorcière brûlée vive 400 ans plus tôt au même endroit, la victime semble au bord de la folie.

Dans le deuxième épisode de Mystères au paradis, l'équipe se penche sur l'inexplicable disparition d'une famille de quatre personnes, qui semblent s'être volatilisées en plein repas. En parallèle, Kelby peine à identifier une voiture impliquée dans un délit de fuite.

En six épisodes, six affaires extravagantes

Les six épisodes de cette saison inaugurale de Mystères au paradis nous réservent bien d'autres mystères, entre vol d'une énigmatique peinture, apparente rencontre extraterrestre, série d'incendies criminels signés d'un mot étrange et cambriolage impliquant une suspecte à priori innocentée par un alibi en béton.

Mais dans chaque affaire, même la plus extravagante, le redoutable sens de la déduction de l'inspecteur Goodman fera la lumière sur la vérité. Aidé par la sagacité d'Esther, le flair de Kelby et l'efficacité de Margo, Humphrey viendra à bout des casse-têtes les plus alambiqués.

Cette première saison de Mystères au Paradis promet à la fois suspense, humour et excentricité à l'anglaise. Les créateurs de la série britannique, Robert Thorogood et Tony Jordan, tentent ici une extension inédite de l'univers de Meurtres au Paradis. En prime, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver le duo attachant formé par Kris Marshall et Sally Bretton dans les rôles d'Humphrey et Martha.