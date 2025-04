Face à face, saison 3 : des événements majeurs et des questions existentielles dans la série avec Marianne James

La série "Face à face", mettant en scène deux sœurs, l'une juge, l'autre flic, revient pour une troisième saison pleine de rebondissements.

Depuis son lancement en 2022, la série Face à face connaît un beau succès sur France 3. Réalisée par Denis Thybaud, Lionel Chatton et Nolwenn Lemesle, produite par Sébastien Charbit et Sidonie Cohen de Lara pour 3e Œil Story (Mediawan), en coproduction avec France Télévisions, elle met en scène les relations complexes entre ces deux demi-sœurs aux personnalités opposées : la juge Justine Rameau et la commandante Vanessa Tancelin, dont les deux métiers (flic et juge) n'arrangent évidemment rien.

Mêlant intrigue policière et drame familial avec une touche d'humour, Face à face a séduit en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs lors de la saison 2 diffusée l'an dernier. Et cette saison 3 inédite, qui a été programmée à partir du mardi 15 avril sur la 3e chaîne, promet de belles surprises.

Les dix nouveaux épisodes de Face à face vont continuer à explorer des thèmes forts et actuels à travers les enquêtes des deux sœurs : plongée dans les secrets du monde militaire, maladie d'Alzheimer, parole de l'enfant, homoparentalité et injustice, légitime défense, immunité diplomatique, harcèlement en milieu médical, contestation sociale ou encore disparition mystérieuse d'une famille... N'en jetez plus !

Que raconte la saison 3 de Face à Face ?

Mais les enjeux de cette 3e saison de Face à face seront avant tout personnels pour Justine et Vanessa, qui devront affronter chacune un tournant existentiel. Pour la première fois, Justine va découvrir le goût de la liberté et apprendre à penser à elle plutôt qu'aux autres. Une posture difficile à adopter pour celle qui s'est toujours sacrifiée. De son côté, Vanessa vient d'apprendre qu'elle est enceinte de son compagnon Zacharie. Cette grossesse inattendue va la pousser à envisager de quitter le cocon familial. Mais est-elle véritablement prête à devenir mère ?

Le fil rouge de cette saison 3 sera évidemment complété par un personnage clé : la mère des deux héroïnes, Agnès, incarnée par Marianne James. Côté casting d'ailleurs, on retrouvera bien sûr Claire Borotra et Constance Gay dans les rôles principaux, entourées d'Amir El Kacem, Clémentine Justine, Clément Aubert, Evelyne El Garby Klaï, Kamel Belghazi ainsi que la participation de Pascal Demolon.