"Ils vont être chiants, mais chiants !" Pour la saison 8 de Sam, une nouveauté complique les choses

Après un an et demi d'attente, la série "Sam" avec Hélène de Fougerolles est de retour sur TF1 pour une saison 8 inédite.

La série Sam, qui suit les tribulations d'une prof rebelle et anticonformiste, revient enfin sur TF1, après plus d'un an d'absence. Lancée en 2016 avec Mathilde Seigner puis Natacha Lindinger dans la peau de l'héroïne, cette comédie à succès a pris un nouveau tournant en 2024, avec l'arrivée d'Hélène de Fougerolles pour la saison 7, qui s'est achevée sur un final haletant.

Les fans étaient ainsi restés sur leur faim après une ultime scène dans laquelle Sam se mariait avec Laurent, avant que son amant Maxime ne fasse irruption et révèle leur liaison au nouveau marié, déclenchant la fureur de celui-ci. Un vrai soap opera et un énorme cliffhanger qui appelaient évidemment à une suite. C'est donc ce lundi 28 avril que les inconditionnels de la série retrouveront leur prof favorite pour une huitième salve d'épisodes inédits. L'occasion de découvrir comment Sam va gérer les conséquences de son mariage express avorté.

Dans la saison 8 de Sam, on retrouve notre héroïne séparée de Laurent, qui doit gérer un divorce tout en accueillant une nouvelle colocataire "bordélique" chez elle. Mais sa priorité sera surtout d'obtenir la garde de Jade, sa jeune cousine atteinte du syndrome d'Asperger, récemment orpheline. Pour y parvenir et offrir un environnement stable à l'adolescente, Sam devra prouver qu'elle a changé. Fini les plans drague et les relations sans lendemain ! Place à une nouvelle maturité pour cette éternelle ado qui aspire désormais à plus de responsabilités.

Sam, saison 8 : deux nouveaux personnages envahissants

Dans sa quête, Sam pourra cependant compter sur le soutien sans faille de sa meilleure amie Aurélie, incarnée par Charlotte Gaccio. Et les téléspectateurs auront le plaisir de rencontrer pour la première fois les parents de celle-ci au cours de cette saison 8. Mais attention, il ne faudra pas s'attendre à un moment douceur et tendresse !

En effet, c'est le comédien Lionnel Astier, inoubliable Léodagan dans la série Kaamelott, qui prêtera ses traits au père d'Aurélie. Un rôle à contre-emploi pour celui qui incarne d'habitude des personnages bourrus, mais au grand cœur. Cette fois-ci, il sera un "père particulièrement insupportable", dixit Charlotte Gaccio.

A ses côtés, c'est Christiane Millet, vue récemment dans le film Belle et Sébastien, qui jouera sa femme et la mère d'Aurélie. Un couple de parents qui devraient donner du fil à retordre à leur fille, comme le confie l'interprète d'Aurélie dans Télé Loisirs : "Ils vont être chiants, mais chiants ! Mais je dois dire qu'on a beaucoup ri. C'était très compliqué de garder mon sérieux pendant les prises", a lâché la comédienne, vue aussi dans Demain nous appartient.

Des tensions et des chamailleries en perspective, mais aussi de grands moments de comédie pour les fans de Sam, qui vont enfin pouvoir découvrir l'entourage d'Aurélie.