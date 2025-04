I know your soul : cette série bosniaque a été un vrai phénomène dans son pays, elle arrive en France

Acclamée dans son pays d'origine, la série bosniaque "I know your soul" a provoqué un phénomène qui traverse les frontières. Et qui rappelle un peu une autre série choc, "Adolescence"...

Comme souvent, Arte surprend dans sa programmation et va chercher des fictions parfois très loin. Ce jeudi 1er mai la chaîne européenne se surpasse même, en lançant une nouvelle série, tout droit sortie de Bosnie-Herzégovine. Un pays de production assez inédit qui montre qu'il n'y a pas qu'en France, au Royaume-Uni, ou aux Etats-unis qu'on imagine de bonne sagas.

Car on le dit tout de suite : I know your soul (Znam kako dišeš en version originale) s'apprête à conquérir le public français. Réalisée par Jasmila Žbanić et Damir Ibrahimović, cette série dramatique suit Nevena Murtazić, une avocate et mère célibataire en plein divorce. Lorsqu'un adolescent fréquentant le même établissement que son fils Dino se suicide, Nevena se retrouve chargée d'une enquête qui va bouleverser sa vie.

Très vite, l'investigation de l'héroïne se heurte à l'hostilité de l'opinion publique. Le père de la victime dénonce la lenteur de l'enquête, tandis que sa hiérarchie ne lui apporte qu'un soutien limité. Mais les choses prennent un tour plus personnel quand Nevena suspecte l'école de dissimuler des faits de harcèlement. Pire encore, son propre fils Dino est accusé de faire partie des harceleurs. Avocate dévouée et mère protectrice, Nevena va alors être tiraillée entre l'amour maternel et la nécessité de faire éclater la vérité.

Une série phénomène qui va sortir de Bosnie

Avant même sa diffusion française, I know your soul s'est imposée comme une série majeure en Bosnie-Herzégovine, où elle est sortie en 2023. Véritable phénomène chez elle, elle a remporté pas moins de sept prix lors du dernier Festival du Film de Sarajevo dans la catégorie des séries dramatiques. Parmi ces récompenses figurent celles de la meilleure série, de la meilleure actrice pour Jasna Đuričić dans le rôle principal, ou encore du meilleur scénario.

Mais à l'instar de la mini-série britannique Adolescence sur Netflix, énorme surprise de ce début d'année dont elle partage certains traits, I know your soul a aussi commencé à traverser les frontières. La fiction avait marqué les esprits au prestigieux Festival de Venise l'année dernière, où Jasmila Žbanić avait déjà été ovationnée en 2020 pour son film Quo vadis Aida (son premier long-métrage Grbavica, avait quant à lui été primé à Berlin en 2006).

Au-delà des foyers bosniaques, I know your soul rencontre donc logiquement un très bon accueil et devrait continuer à séduire. Première série bosniaque à intégrer le catalogue de HBO Max, la série affiche ainsi la très belle note de 8,2/10 sur le site IMDb. Les critiques saluent unanimement la qualité d'écriture et la justesse de ton, ainsi que des interprétations remarquables, en particulier celle de Jasna Đuričić. Certains y voient même une subtile radiographie de la société contemporaine.

Le récit, découpé en six épisodes de 55 minutes, interroge la confiance que les parents accordent à leurs enfants à l'heure des réseaux sociaux, il sonde aussi notre rapport à la vérité, souligne le discrédit qui frappe les institutions et les faits établis. Porté par une distribution impeccable, le scénario ciselé instille aussi le doute d'épisode en épisode, pour mieux bousculer et faire réfléchir. A voir.