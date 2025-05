Bon sang de bois ! Un nouvel épisode d'Alex Hugo arrive et c'est un inédit

Trois fois youpi ! Les fans d'"Alex Hugo" peuvent jubiler. La série policière à succès avec Samuel Le Bihan est enfin de retour, avec un épisode inédit dans l'univers impitoyable du bois...

Les amateurs de séries policières, et en particulier les inconditionnels d'Alex Hugo, peuvent se réjouir. Après plusieurs mois d'attente, France 3 s'apprête enfin à diffuser un nouvel épisode inédit de ce programme phare de la chaîne depuis au moins 10 ans (depuis 2014 pour être exact). Rendez-vous est pris ce mardi 20 mai, à 21h05, pour découvrir "La Forêt des assassins", 31e épisode des aventures de l'ancien flic marseillais, incarné par Samuel Le Bihan.

Lancée en 2014 sur France 2 avant de migrer sur France 3 en 2021, la série, créée par les romanciers Franck Thilliez et Niko Tackian, est devenue un must en quelques saisons seulement, voire l'une des locomotives de la fiction française. Suivie en moyenne par plus de 5 millions de téléspectateurs, Alex Hugo est aujourd'hui l'une des rares fictions régulières à réaliser de telles performances sur la télévision linéaire. Et les inédits se font rares, le dernier a été diffusé en novembre dernier.

Que raconte l'épisode inédit d'Alex Hugo ?

Le flic solitaire (et un peu taciturne tout de même), retiré dans un village de montagne, va cette fois devoir faire preuve de tout son flair pour résoudre une enquête complexe. Il va même devoir faire "feu de tout bois", s'amuse le site de France Télévisions, qui promet un épisode "haletant". L'intrigue se noue en effet au sein de la scierie du désormais célèbre village fictif de Lusagne. Et celle-ci est en émoi. Après qu'une sirène a retenti, une jeune ouvrière sera découverte morte, broyée dans une machine.

Accident du travail ou meurtre déguisé ? Pour trouver la vérité, notre justicier des montagnes va devoir explorer les secrets des travailleurs forestiers et décortiquer "couche après couche, les strates déposées par les traumas, les non-dits et les frustrations de toute une communauté de travailleurs du bois", tels "les cercles, ou cernes, qui parcourent le tronc d'un arbre". La métaphore est de France TV, on espère que vous apprécierez.

Au cœur des montagnes et des forêts mystérieuses qui font le charme de la série, Alex Hugo va en tout cas mettre au jour un trafic de coupes de bois illégales qui pourrait bien être lié au drame. Enquête policière haletante, réflexion sociétale pertinente et superbes plans de nature sont une nouvelle fois au programme de ce numéro.