Un si grand soleil est aussi une affaire de couples : deux acteurs officialisent enfin leur histoire d'amour

"Un si grand soleil" ne cesse de faire naître des idylles sur son tournage. Cette semaine, deux jeunes premiers du feuilleton ont confirmé leur relation sur les réseaux sociaux.

C'est une passion française (et peut être pas seulement française d'ailleurs). Les idylles qui se nouent entre stars, lors des tournages notamment, font bruisser les médias et captivent les cinéphiles, sériephiles, comme les amateurs de potins. Et quand ces couples se forment dans des feuilletons qui accompagnent des millions de Français chaque jour, on atteint le summum du scoop people.

Comme Plus belle la vie qui a vu naître bien des amours en son temps, Un si grand soleil fait partie de ces sagas où les couples sont légion, dans le scénario comme dans la vraie vie. Et le feuilleton de France 3 a de quoi passionner les foules puisqu'il est leader, avec 2,3 à 2,5 millions de fans chaque jour du lundi au vendredi soirs, devant Demain nous appartient (un peu plus de 2 millions), Ici tout commence (environ 2 millions sur TF1) et Plus belle la vie (moins de 2 millions pour ses dernières heures à la télévision).

Certains couples d'Un si grand soleil sont déjà bien connus des experts : Jeremy Banster, qui incarnait Julien, et Marie-Gaëlle Cals, qui joue la juge Cécile Alphand, ont déjà eu deux enfants après une belle rencontre sur le tournage à Montpellier ; Hubert Benhamdine (Christophe) et Malya Roman (Élise Borel) ont aussi vécu un véritable coup de foudre en marge de leurs aventures ; Nicolas Gérout (Thierry) et Esther Van den Driessche (Marion), Sophie Staub (Julie) et Benjamin Bourgois (Alex)... Tous on été à un moment ou à un autre un des couples emblématiques des coulisses de la saga.

Le dernier couple officialisé en date dans Un si grand soleil : Marie Fèvre-Scheuermann et Matéo Paitel. © Capture Instagram

En janvier dernier, ce sont Gary Guénaire et Mélanie Robert, interprètes de Théo et de sa demi-soeur Manon depuis la genèse d'Un si grand soleil, qui ont fini par officialiser, en posant ensemble sur les réseaux sociaux. Les deux tourtereaux, très discrets sur leur relation, sont tombés amoureux pendant le tournage eux aussi.

Et ce n'est pas fini, puisque deux jeunes acteurs viennent à leur tour d'officialiser leur idylle en dehors des plateaux cette semaine. Marie Fèvre-Scheuermann et Matéo Paitel, qui incarnaient respectivement Maéva et Tom dans le feuilleton, ont révélé dimanche dernier une relation amoureuse que tous les fans attendaient.

Les deux comédiens avaient quitté la série en janvier dernier, après deux ans de présence à l'écran. Leurs personnages, fous amoureux l'un de l'autre, avaient dû fuir Montpellier pour éviter la prison à Tom. Matéo Paitel avait justifié son départ d'Un si grand soleil par une envie de se consacrer au théâtre. Marie Fèvre-Scheuermann devrait quant à elle bientôt faire son retour à la télévision dans la série Tout pour la lumière, sur TF1.

Mais la fin de l'histoire pour ce couple à l'écran semble en avoir créé une nouvelle hors caméra. Sur des photos de vacances postées par Marie Fèvre-Scheuermann sur Instagram, on peut voir les deux jeunes gens très proches et complices. Des clichés sans équivoque sur la nature de leur relation.